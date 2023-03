Lars Leeftink

Lawrence Stroll heeft het gevoel dat Aston Martin 'gaat winnen' en hij gelijk gaat krijgen over het project waar het team een paar jaar geleden mee is begonnen. Hij is vooral blij dat dit succes er al is zonder de nieuwe fabriek, die vanaf mei in gebruik wordt genomen. De Canadees zag het team, waar hij eigenaar van is, een podiumplek veroveren tijdens het eerste raceweekend van het seizoen.

Fernando Alonso maakte in zijn eentje de Grand Prix van Bahrein spectaculair door mooie duels uit te vechten met landgenoot Carlos Sainz en voormalig rivaal Lewis Hamilton. Alonso zou uiteindelijk op de derde plaats eindigen en meteen vijftien punten veroveren. Teamgenoot Lance Stroll deed het ook prima en keerde met succes terug van zijn blessures. Blessures waar hij zeker nog niet helemaal van genezen was, maar die door de Canadees goed gemanaged werden tijdens de sessies van afgelopen weekend.

Aston Martin wacht nog op fabriek

In gesprek met Sky Sports reageerde Stroll uitgelaten na het sterke weekend van zijn team. "Hoe harder ik werk, hoe meer geluk mijn kant op komt. Ik zei een paar jaar geleden al dat we op een pad zijn om binnen vijf jaar voor de wereldtitels te vechten. Er waren veel mensen die er niet in geloofden toen ik het zei en dat kan ik begrijpen, gezien de positie waar wij toen inzaten. Ik heb... wij hebben een hoop grote veranderingen doorgevoerd." Stroll waarschuwt de concurrentie ook dat er nog veel meer in het vat zit bij Aston Martin. "Vanaf 1 mei verhuizen we naar een 'state of the art' fabriek, dus het succes van dit jaar staat daar zelfs nog los van."

Aston Martin heeft visie

Dat Stroll zo zeker is van zijn zaak, komt omdat Aston Martin een duidelijk plan heeft waarmee het hoopt ooit wereldkampioen te worden. "We hebben een visie. Wij gaan winnen. We zijn bezig met waar ik het twee jaar geleden al over had. Dit [podium Alonso] is de eerste stap op weg naar dat doel. Ik kan niet trotser zijn. Ik wil ook graag mijn zoon bedanken, van wie ik de zeer trotse vader ben. Toen hij geopereerd moest worden zei Lance tegen mij: 'we gaan naar Bahrein'." Stroll zou op P6 eindigen, achter Lewis Hamilton en voor George Russell.