Terwijl de Formule 1 neerstrijkt in het Italiaanse Monza, is de spanning voelbaar binnen Red Bull Racing. De performance van de RB20 viel in Zandvoort opnieuw erg tegen, waarna Jos Verstappen na afloop van de race - niet voor het eerst dit seizoen - zijn frustraties kenbaar maakte via de media.

Het zijn rumoerige maanden voor het team van Red Bull Racing. De storm rondom teambaas Christian Horner vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag is wat gaan liggen, maar op sportief gebied verkeerd de formatie in zwaar weer. Max Verstappen won eind juni voor het laatst een race, terwijl na Adrian Newey nu ook sportief directeur Jonathan Wheatley kenbaar heeft gemaakt het team te verlaten. Red Bull Racing heeft nog een voorsprong van dertig punten in het constructeurskampioenschap, terwijl Verstappen met een voorsprong van zeventig punten in het wereldkampioenschap nog wel wat marge heeft, maar de achterstand van ruim twintig seconden op Lando Norris in Zandvoort, was een bittere pil voor de drievoudig wereldkampioen.

Kritische uitspraken Jos Verstappen

Jos Verstappen liet zich na afloop van de race dan ook kritisch uit in de media. Zo liet hij bij De Telegraaf onder andere optekenen dat men bij Red Bull Racing even goed in de spiegel moet kijken, terwijl hij bij Bild onder andere zei "dat de beste mensen wegrennen en de updates niet passen." Helmut Marko denkt er het zijne van: "Jos is Jos. Hij is een emotionele man en heeft zijn uitspraken gedaan zonder die eerst te analyseren", klinkt het bij Kronen Zeitung. "Dat moet je niet overschatten. We hebben de laatste tijd een aantal ongelukkige resultaten geboekt en we kwamen soms wat te kort. In Zandvoort reden we met de verkeerde afstelling. Maar natuurlijk: we voelen de druk. We moeten verbeteren en de updates moeten impact hebben."

Marko wijst naar Horner

Volgens de talentenscout van Red Bull Racing is het nu aan teambaas Christian Horner om de formatie naar rustigere vaarwateren te begeleiden: "Teambaas Horner moet nu kwaliteit tonen", vervolgt hij. "Dingen verdoezelen helpt ons niet in deze situatie. Horner geeft echter ook fouten toe. Qua balans hebben we ergens de verkeerde afslag genomen met de auto. Niet alleen wij. Ferrari en Mercedes is dit ook overkomen. Alleen McLaren bleef gespaard. Elke upgrade die zij brengen werkt. We zijn kritisch op onszelf, maar we hebben genoeg goede mensen die het tij kunnen doen keren."

