Hoe laat begint vandaag het Formule 1-raceweekend in Italië?

De Grand Prix van Italië staat dit weekend op het programma in Monza en het belooft in de spannende strijd van dit seizoen opnieuw een mooi weekend te worden. Hoe laat beginnen de sessies vanuit het land van Ferrari?

Er staan nog negen Grands Prix op de kalender en dit weekend is het tijd voor de roemruchte Grand Prix van Italië op het circuit in Monza. Een traditioneel hoogtepunt op de kalender en een race waar de racefans doorgaans zeker warm voor lopen. Begeleid door de Italiaanse tifosi is de thuisrace van Ferrari doorgaans een groot genot en ook dit weekend belooft het een mooi weekend te worden. De messen voorin zijn geslepen nu McLaren de strijd met Red Bull aangaat.

Autodromo Nazionale Monza

Het Autodromo Nazionale Monza werd in 1922 gebouwd in maar 110 dagen en zou vanaf het moment dat het voor het eerst sinds 1950 op de F1-kalender stond een vaste klant zijn op de kalender van de koningsklasse. De eerste race werd gewonnen door Guiseppe Farina, waarna onder meer Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Ronnie Peterson, Nelson Piquet, Alain Prost, Ayrton Senna, Damon Hill, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton meerdere malen zouden winnen op het circuit. De afgelopen twee seizoenen won Max Verstappen, inmiddels ook een grote naam in F1, de Grand Prix met Red Bull Racing. Vorig jaar was dit het weekend waarin Verstappen zijn tiende zege op rij boekte, iets wat verder niemand in F1 ooit is gelukt.

Het circuit heeft slechts elf bochten, waarbij het ronde record een 1:21.046 is van Rubens Barrichello uit 2004. Er zullen twee DRS-zones zijn, op het rechte stuk en na de zevende bocht en voor de achtste bocht. In totaal rijden de coureurs 53 rondjes en 306.72 kilometer op een circuit dat in totaal bijna 5.8 kilometer lang is. Het weekend op het circuit in Monza gaat dit weekend op 30 augustus, 31 augustus en 1 september plaatsvinden waarin er drie vrije trainingen, een kwalificatie en een Grand Prix afgewerkt gaan worden. Daarnaast is ook F3 aanwezig voor het laatste raceweekend van het seizoen en zal F2 ook in actie komen.

Tijdschema Grand Prix van Italië

Het raceweekend in Italië begint vandaag om 13:30 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens voor teams en coureurs tijd voor de tweede oefensessie. Morgen rond 12:30 uur gaan we van start met de derde en laatste vrije training, waarna het om 16:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Spanje wordt op zondag om 15:00 uur verreden.

Overzicht tijden

Vrijdag 30 augustus

Eerste vrije training: 13:30 uur - 14:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur - 18:00 uur

Zaterdag 31 augustus

Derde vrije training: 12:30 uur - 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur - 17:00 uur

Zondag 1 september

Grand Prix van Italië: 15:00 uur- 16:45 uur

