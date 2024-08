Jos Verstappen heeft zich de afgelopen week weer eens flink kritisch uitgelaten riching Red Bull Racing en ook teambaas Christian Horner. De opmerkingen zorgen natuurlijk weer voor de nodige commotie, al probeert Helmut Marko nu de boel richting Monza weer ietwat te sussen.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en dus wist het Nederlandse publiek in Zandvoort het hele weekend al dat het hard knokken zou gaan worden voor Verstappen als hij zijn vierde zege op rij in zijn vaderland wilde pakken. Het kwam er niet van, want Lando Norris was oppermachtig en wist de Red Bull-coureur met een voorsprong van twintig seconden te verschalken.

Uitspraken Jos

Verstappen senior liep na afloop van het teleurstellende weekend in Nederland leeg tegenover De Telegraaf: Het feit dat je terug moet naar de auto van begin dit jaar, zegt genoeg. Ze hebben het hier op dit moment gewoon niet goed voor elkaar. Ik denk dat ze hier maar eens goed in de spiegel moeten kijken. Max wist dat dit eraan zat te komen. Hij had hier gewoon geen kans. Op deze manier wordt het echt heel lastig de rest van dit jaar. Max doet er alles aan, maar heeft het materiaal niet om het af te maken. Het was al uitzonderlijk dat hij zich als tweede kwalificeerde."

Marko sust de boel

Marko weet inmiddels wel hoe de vork in de steel zit met de familie Verstappen en hij probeert de nogal kritische opmerkingen van vader Jos richting het raceweekend in Italië wat te bagatelliseren: "Jos is Jos. Hij is gewoon een hele emotionele man en heeft uitspraken gedaan zonder goede analyse te doen", stelt hij tegenover Kronen Zeitung. "Maar je moet het ook allemaal niet overschatten. We hebben de laatste tijd een paar ongelukkige resultaten en komen soms tekort. In Zandvoort zaten we aan de verkeerde kant. Natuurlijk voelen we de druk. We moeten verbeteren en de updates moeten impact hebben.

