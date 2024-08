Lewis Hamilton gaat na dit seizoen natuurlijk beginnen aan zijn lang gekoesterde droom bij het team van Ferrari en dit weekend is hij natuurlijk op Italiaanse bodem onder zijn nieuwe fans. De zevenvoudig wereldkampioen krijgt vanzelfsprekend vragen over de tifosi en hoe hij zich hier voelt.

De Scuderia beschikt vanaf volgend seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van het jaar werd de Formule 1-wereld opgeschut toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Ongelofelijke passie

Dit weekend is de aanstaand Ferrari-rijder natuurlijk in Italië en hij krijgt de vraag of het anders voelt dan in andere jaren om op de thuisbasis van Ferrari te komen: "Ik ga niet liegen, het voelt zeker een beetje anders. Het heeft altijd behoorlijk speciaal gevoeld om hier te komen. Het weer is ook nog eens fantastisch en ze hebben grote veranderingen gemaakt aan het circuit. Maar zoals Charles [Leclerc] al zegt, is er in Italië altijd een bepaalde ongelofelijke passie voor met name racen. Het zit in de cultuur. De passie hier en het enthousiasme dat men hier naar de race brengt is op niet heel veel plekken hetzelfde", zo stemt de zevenvoudig wereldkampioen in met aankomend teammaat Leclerc die ook in de persconferentie zit.

Strijd met Ferrari

De Britse coureur vervolgt: "Tijdens de afgelopen jaren heb ik hier eerlijk gezegd altijd wel een warm welkom gehad. Er was een periode waarin we enorm aan het strijden waren tegen Ferrari, maar zelfs op dat moment waren de mensen positief. Er was eigenlijk zelden negativiteit. Ik heb de afgelopen jaren heel vaak ‘vieni Ferrari', kom naar Ferrari, gehoord. Het wordt dus interessant om te zien hoe het dit jaar is. In Imola heb ik bijvoorbeeld al een heel warm welkom gehad. Daarnaast was er een geweldige foto van mij, Charles en Fred [Vasseur] al heiligen", zo besluit de Mercedes-rijder lachend.

