De Grand Prix van Nederland was afgelopen weekend natuurlijk in het hele land onderwerp van gesprek en ook tijdens de nationale talkshows kwamen er dus prominente gasten uit de racewereld aan het woord. Tijdens De Oranjezondag ging dat echter niet helemaal vlekkeloos in gesprek met de Viaplay-mannen.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en afgelopen weekend was het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans vonden van 23 tot en met 25 augustus de weg naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het werd opnieuw een mooi weekend. Lando Norris wist uiteindelijk de zege te pakken voor thuisfavoriet Max Verstappen. Fans die er niet bij waren, konden de race natuurlijk vanuit huis bekijken op televisie.

Live-verbinding niet live

Op diezelfde televisie was er landelijk genoeg aandacht voor de sport. Ook tijdens het SBS6-programma De Oranjezondag met Hélène Hendriks, werd er aandacht geschonken aan de Dutch Grand Prix. Via een vermeende live-verbinding - zo doet de presentatrice van dienst in ieder geval voorkomen - wordt er gesproken over wat er allemaal in Zandvoort plaatsvond. Eén klein probleem: de uitzending van De Oranjezomer is in de avond en Tom Coronel en Giedo van der Garde voeren het gesprek op klaarlichte dag. "Mooi hé, live TV?", merkt Rutger Castricum scherp op na het aanhoren van het babbeltje. "Zij liggen nu al laveloos in de kroeg, natuurlijk!", voegt Jack van Gelder eraan toe. Een klein missertje van de regie.

