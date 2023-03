Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 maart 2023 14:42

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft Mercedes James Allison teruggehaald om aan de slag te gaan met de W14. De W13, maar ook de opvolger van dit jaar, komen uit de hand van technisch directeur Mike Elliott, maar die krijgt een nieuwe functie bij het livery-ontwerpteam.

Het 2023-seizoen is toch wel teleurstellend begonnen voor de renstal uit Brackley. Daar waar het team tegen het einde van 2022 stappen begon te maken en Ferrari op de huid kon zitten, zag het afgelopen zondag zelfs Aston Martin voorbijkomen. Het was voor teambaas Toto Wolff een flinke domper en hij noemde de achterstand op Red Bull Racing onaanvaardbaar. Het gevallen topteam wil nog altijd vechten voor de titels en zou daarom een radicale andere koers gaan inzetten.

Elliott is kop van Jut

In oktober 2021 koos Mercedes ervoor om Allison op het zeilproject van het INEOS Team UK te zetten. De rol van technisch directeur was vanaf dat moment toebedeeld aan Elliott. Laatstgenoemde was verantwoordelijk voor de W13, maar dus ook de W14. Het team is gewend om voor de zeges te strijden, maar met de huidige auto is dat doel niet haalbaar. De relatie tussen teambaas Wolff en Elliot staat daarnaast dan ook onder druk. Het heeft ervoor gezorgd dat Mercedes moest ingrijpen en dus moet Elliot plaatsmaken voor degene die hij in oktober 2021 verving.

Lewis Hamilton & James Allison

Kan Allison de W14 verbeteren?

Allison heeft een aanzienlijke staat van dienst bij Mercedes en wellicht dat hij het tij kan keren voor de renstal uit Brackley. De W14 zou een aantal fundamentele problemen met zich meebrengen en de vraag is of Allison die problemen gedurende het seizoen nog uit de auto kan halen. Het lijkt dus een wanhoopspoging te zijn om de huidige auto aan de praat te krijgen, maar ook vooral om een nieuw ontwerp voor de komende jaren te bedenken.