Recent baarde FIA-president Mohammed Ben Sulayem weer eens opzien door plotseling een nieuwe regel bekend te maken via Instagram. Het ging om het feit dat team en coureurs minder gelegenheid krijgen om fel te reageren richting wedstrijdleiding. Dit in het kader van online haat jegens de stewards.

Sinds Ben Sulayem zijn aanstelling in 2021 zijn er de nodige bijzondere regels doorgevoerd in de autosport. Denk bijvoorbeeld aan het verbod op het dragen van sieraden in 2022 waardoor Lewis Hamilton flink overhoop kwam te liggen met de president van het motorsportorgaan. Onder leiding van Ben Sulayem besloot de FIA bovendien om de vrijheid van meningsuiting van coureurs sterk in te perken wat betreft politieke statements. Coureurs die zich wilden uitspreken, moeten sinds de invoering van de nieuwe regel eerst schriftelijk toestemming krijgen om die uitspraken of politieke statements te mogen bezigen. Het besluit zorgde voor een storm aan kritiek. Onder meer Max Verstappen, Sergio Pérez, Alex Albon en Lewis Hamilton spraken zich uit tegen de nieuwe regel.

Boardradio's

Dit keer werd er door Ben Sulayem via Instagram bekendgemaakt dat men de felle kritieken van coureurs, teambazen en andere betrokkenen tijdens raceweekenden tegen officials en stewards flink wil inperken. Mensen die zich nog té fel uitlaten via bijvoorbeeld de boardradio, lopen het risico op een straf. Verstappen, vaak zelf niet vies van een controversiële boardradio hier en daar, krijgt de vraag wat hij vindt van de nieuwe regel: "Allereerst zou ik dan zeggen: dan moeten ze die boordradio’s niet uitzenden. Dan heb je al een groot deel van het probleem opgelost", zo klinkt het duidelijk tegenover De Telegraaf.

Niet alleen de stewards

Verstappen vervolgt: "Dan kunnen mensen het niet horen en simpelweg niet weten wat daar gezegd wordt. In elke sport zal er wel iets slechts gezegd worden bij een bepaalde beslissing, alleen daar hebben ze geen microfoon onder hun neus. Nu horen mensen alles en kunnen ze daar weer over gaan praten op sociale media. Daar begint het mee.” Overigens is de Nederlander ook van mening dat het niet alleen de stewards aangaat, maar ook andere betrokkenen in de sport: "Dit gaat toch niet alleen over officials, maar is toch algemeen iets dat in de sport speelt? Daarom vind ik dat het ook niet alleen over de stewards en de FIA moet gaan. Als ik zoiets lees denk ik: prima, ik snap het, maar het is wel een probleem waar nog veel meer mensen mee moeten omgaan.”

