Dit is hoe Red Bull met Verstappen-video reageert op ontslagen Sargeant

Logan Sargeant werd enkele uren geleden op straat gezet door het Formule 1-team van Williams. De Amerikaan wordt per direct vervangen door Franco Colapinto, de 21-jarige Argentijn. Een verrassende aankondiging en Red Bull Racing reageerde dan ook via een video met daarin een verbaasde Max Verstappen.

Nadat Sargeant onnodig en hard was gecrasht tijdens de derde vrije training op Zandvoort, kwam de geruchtenstroom op gang: Williams zou overwegen hem per direct op straat te zetten. De verhalen bleken op waarheid berust, want na afloop van de Dutch Grand Prix besloot het team van James Vowles inderdaad dat Sargeant zijn koffers moest pakken. Hij wordt per direct vervangen door Colapinto, een coureur uit de eigen opleiding die actief was in de Formule 2 bij het team van MP Motorsport. Het ontslag van Sargeant kwam abrupt en zijn vervanger was al helemaal een grote verrassing. Red Bull Racing reageerde dan ook op typische wijze op Instagram.

Red Bull reageert met Verstappen-video op ontslag Sargeant

De namen van Mick Schumacher, Andrea Kimi Antonelli en Liam Lawson werden genoemd als opvolger van Sargeant bij Williams, maar geen van deze coureurs werd uiteindelijk gekozen. De keuze viel op Colapinto, een rijder uit het opleidingsprogramma van Williams. Het zorgde van een golf aan verbazing op het internet, zo ook bij Red Bull Racing, dat een video deelde op Instagram Stories waarop een uiterst verbaasde Verstappen te zien is. De video werd geüpload enkele ogenblikken nadat werd aangekondigd dat Sargeant op straat werd gezet en Colapinto zijn opvolger ging worden.

redbull posting this after the williams colapinto announcement 😭😭😭 pic.twitter.com/UsVukjxyxf — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 27, 2024

