De Grand Prix van Nederland vormde afgelopen weekend voor grote getalen Formule 1-fans weer een heerlijk feest in Zandvoort. Ondanks de populariteit van Max Verstappen, trok de race in de duinen het afgelopen weekend echter minder bezoekers dan de editie in 2023.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en afgelopen weekend was het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans vonden van 23 tot en met 25 augustus de weg naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het werd opnieuw een mooi weekend. Voor hoe lang we nog kunnen genieten van een Formule 1-race op Nederlandse bodem is echter de grote vraag, want het contract van de organisatie met de FOM loopt tot en met 2025 en voorlopig is er nog geen witte rook gezien over een eventuele verlenging.

Toekomst Zandvoort

Veel rondom een nieuw contract voor de race zal echter afhangen van de aandacht voor de race vanuit de fans. De Nederlandse Grand Prix krijgt namelijk als één van de enige races op de kalender geen steun vanuit de overheid en dus kan de race vallen of staan bij verkochte kaarten, sponsoren en andere partners. Het werd dit weekend in Zandvoort dus zaak om alles weer fantastisch neer te zetten met mooie cijfers, maar helaas valt het bezoekersaantal ten opzichte van 2023 dan toch wat tegen, zo blijkt uit recente cijfers van het ANP.

Minder bezoekers

Uiteindelijk kwamen er in Zandvoort afgelopen weekend 275.000 bezoekers opdraven om een glimp te kunnen opvangen van hun favoriete coureurs. Het is een stuk minder dan in 2023, toen er 305.000 supporters de weg naar kustplaats wisten te vinden. Gedurende het weekend was het duidelijk dat er tijdens de sessies op de tribunes ook de nodige lege stoeltjes waren. Volgens de organisatie had dit met meerdere dingen te maken. Op zaterdag zouden mensen met een passe partout afgehaakt zijn door het slechte weer, terwijl er op zondag lege plekken zouden zijn door de rechtszaak waardoor 8000 kaarten teruggekomen waren. Bovendien zouden er ook nog mogelijk kaarten zijn blijven liggen bij externe partijen die de kaarten in grote getalen opkopen en deze uiteindelijk niet zijn kwijtgeraakt.

