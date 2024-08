Toto Wolff bevestigde het al tijdens de F1 Dutch Grand Prix, maar Mercedes heeft nu officieel bekendgemaakt dat Andrea Kimi Antonelli zijn debuut zal maken tijdens de vrije training in Italië. Dé kandidaat om Lewis Hamilton op te volgen, die afgelopen zondag 18 jaar is geworden, kijkt er heel erg naar uit.

Hamilton zal voor 2025 de overstap maken naar Ferrari en dus moest teambaas Wolff opzoek naar een nieuwe coureur. Mercedes voerde gesprekken met meerdere rijders, maar uiteindelijk bleven alleen nog de namen van Antonelli en Max Verstappen over. De laatstgenoemde heeft echter voorlopig besloten om zijn contract bij Red Bull Racing na te volgen. Alles wijst erop dat Antonelli dus de nieuwe teamgenoot van George Russell wordt en een aankondiging wordt in september verwacht. Als de tiener een contract krijgt voor 2025, dan zal hij een van de jongste coureurs in de koningsklasse ooit worden. Alleen Max Verstappen in 2015 en Lance Stroll in 2017 waren jonger.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton geïrriteerd richting Mercedes na verlies extra punt: "Ik had je daar toch naar gevraagd?"

Debuut voor thuispubliek

"Om te mogen deelnemen aan mijn eerste VT1 is iets dat heel speciaal gaat zijn," vertelde Antonelli. "Ik kijk er heel erg naar uit om achter het stuur te kruipen van de W15 en om het circuit te delen met zoveel geweldige coureurs. Ik kan niet wachten!"

De in Bologna geboren coureur zal de wagen van Russell overnemen en dus Hamilton als teamgenoot hebben tijdens de trainingssessie op de 'Temple of Speed'. Het is een opmerkelijke keuze van Mercedes, aangezien het Hamilton is die het team aan het einde van dit seizoen verlaat. Toen Wolff in de paddock op Zandvoort bevestigde dat Antonelli op Monza in actie zou komen, werd verwacht dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn stoeltje op zou geven, maar niets is minder waar.

Antonelli vervolgde: "Dat ik mijn debuut in een F1-sessie zal maken voor mijn thuispubliek is ook ongelooflijk. Ik kijk ernaar uit om een boel te leren, maar ook om te helpen een bijdrage te leveren aan het weekend van het team."

Gerelateerd