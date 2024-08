Lewis Hamilton maakte niet het raceweekend op Zandvoort mee waarop hij het gehoopt. De Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de achtste plek in de F1 Dutch Grand Prix. Hij dacht nog een extra puntje te krijgen, maar die liep hij door miscommunicatie mis met irritatie tot gevolg.

Mercedes leek op de vrijdag nog ontzettend sterk op het circuit in de duinen en dus kwam het als een grote verrassing toen Hamilton zich als elfde kwalificeerde. Het ging van kwaad tot erger toen hij een gridstraf van drie posities kreeg voor het ophouden van Sergio Pérez. Mercedes besloot de zevenvoudig wereldkampioen voor de eerste stint op de softs te zetten en dat pakte wel goed uit. Hamilton kon zo relatief snel wat plekken goedmaken en uiteindelijk ging hij van P14 naar P8.

Irritatie richting 'Bono'

Hamilton dacht naast de 4 punten voor de achtste stek ook nog een extra punt te krijgen voor de snelste ronde. Na een stint op de zachte compound en een op de harde compound had hij een voorsprong die groot genoeg was om zonder een plek te verliezen een extra stop te kunnen maken, en dus kwam hij binnen voor een nieuw setje van de rode band. Hamilton reed in de slotfase een 1:13.878 en had het paarse klokje naast hem staan op de tijdenlijst.

Hij vroeg via de boardradio met nog een paar ronden te gaan of die ronde genoeg was of dat hij opnieuw moest pushen. "Negatief, we denken dat dat niet hoeft", was het antwoord van race-engineer Peter Bonnington. Maar niets was minder waar: Lando Norris, de winnaar van de Dutch Grand Prix, zette in de laatste ronde alles op alles, klokte een 1:13.871 en was dus 0.071 seconden harder gelopen dan Hamilton.

"We zijn de snelste ronde net kwijtgeraakt aan Norris op iets van een halve tiende. Maar het was wel een goede comeback," zo vertelde 'Bono' het slechte nieuws na de finish. Hamilton was duidelijk niet blij met de miscommunicatie. "Ik had je daar toch naar gevraagd?", klonk het geïrriteerd.

Over de wegligging van de W15 was Hamilton wel tevreden. "Ik had vandaag veel plezier," begon hij tegenover onder andere GPFans. "Als ik me had gekwalificeerd, zoals ik me had moeten kwalificeren... Ik had zeker de snelheid vandaag om in de top vijf te kunnen finishen. Stel dat ik vanaf P4 was begonnen, dan was ik tenminste als vierde geëindigd."

