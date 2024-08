Max Verstappen en Red Bull Racing gaan door een moeilijke periode in het seizoen heen en de bedreiging van Lando Norris en McLaren lijkt groot te zijn. De mannen in het Race Café op Ziggo Sport sluiten niet uit dat de Britse coureur op deze manier het kampioenschap nog kan pakken.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en dus wist het Nederlandse publiek in Zandvoort het hele weekend al dat het hard knokken zou gaan worden voor Verstappen als hij zijn vierde zege op rij in zijn vaderland wilde pakken. Het kwam er niet van, want Norris was oppermachtig en wist de Red Bull-coureur met een voorsprong van twintig seconden te verschalken.

Artikel gaat verder onder video

Norris kampioen?

En dus betekent dat onrust rondom de sportieve prestaties van Red Bull Racing. Rob Kamphues schets aan de hand van de uitslag in Zandvoort en het restant van het seizoen een rekensom over de rest van het seizoen: "Hij loopt acht punten in op Max Verstappen. Met nog negen races te gaan is het gat precies zeventig punten. Wat Verstappen ook doet.. Er is niet aan de hand zou je zeggen. Maar als het seizoen zo doorgaat, wordt Lando Norris wereldkampioen." Doornbos denkt dat het team van Red Bull heel snel terug naar de tekentafel moet om het seizoen weer op de rails te krijgen: "Ik denk dat ze zich gewonnen moeten geven en heel hard aan de slag moeten gaan om te weten waar ze een verkeerde afslag hebben genomen."

Nog eens vijf races zonder zege?

Ook Mol is van mening dat we inderdaad te maken hebben met een unieke situatie en nieuw hoofdstuk in Verstappen zijn loopbaan: "Hij heeft al vijf wedstrijden niet meer gewonnen. Dat zijn we al een lange tijd niet meer gewend. Ik weet nog dat hij eens in Amerika achter een Mercedes aan reed en ze hem zeiden rustig aan te doen. Toen zei hij dat hij daar niet was om vierde te worden en ze wilde verslaan. Die tijd ligt ver achter ons. Toen kwam de dominantie. Maar als je er nu al vijf niet wint, ben je er misschien nog wel vier of vijf bezig om er weer eens één te winnen, of er moeten rare dingen gaan gebeuren", besluit de commentator.

Gerelateerd