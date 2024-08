Max Verstappen moest vandaag voor thuispubliek zijn meerdere erkennen in Lando Norris, en genoegen nemen met de tweede positie in de F1 Dutch Grand Prix. Vader Jos vindt dat Red Bull Racing het niet goed voor elkaar heeft nu Max gevaar begint te lopen in het kampioenschap.

Verstappen mocht de Formule 1-race op Circuit Zandvoort vanaf de eerste startrij aanvangen, maar hij moest bijna vier tienden toegeven op Norris in de strijd om de pole position. De McLaren-coureur kwam totaal niet goed weg, toen de lichten uitgingen, en dus kon Verstappen meteen de leiding pakken. De Limburger werd echter nog voor de pitstop weer ingehaald door Norris in de Tarzanbocht. De laatstgenoemde was onverslaanbaar in duinen en won met een voorsprong van bijna 23 seconden. Max Verstappen was duidelijk aan het worstelen met de RB20.

Geen balans

"We waren gewoon niet snel genoeg, maar dat is ook niet iets dat ik niet had voorzien," vertelde de kampioenschapsleider bij Viaplay. "Ik had een goede start natuurlijk en heb een paar minuten op kop gereden. Maar ik hield dat gewoon niet vol, de banden werkten niet mee. Eén keer verdedigd, maar de tweede keer kwam hij al heel vroeg en kun je niks meer doen." Verstappen was niet tevreden met de wegligging van zijn Red Bull. "De banden slijten te hard. Maar dat is al een tijd zo. Overstuur, onderstuur, geen balans in de auto. Ik had de snelheid gewoon niet. Ik kon niet aanvallen, de auto draaide niet. Heel lastig te besturen."

In de spiegel kijken

Vader Jos had na afloop van de Dutch GP een aantal kritische woorden voor de energiedrankfabrikant. "Misschien moet ik het niet zeggen, maar ik doe het toch," zo begon hij tegenover De Telegraaf. "Het feit dat je terug moet naar de auto van begin dit jaar, zegt genoeg. Ze hebben het hier op dit moment gewoon niet goed voor elkaar. Ik denk dat ze hier maar eens goed in de spiegel moeten kijken. Max wist dat dit eraan zat te komen. Hij had hier gewoon geen kans. Op deze manier wordt het echt heel lastig de rest van dit jaar. Max doet er alles aan, maar heeft het materiaal niet om het af te maken. Het was al uitzonderlijk dat hij zich als tweede kwalificeerde."

