Max Verstappen probeert rustig te blijven tijdens een periode waarin Red Bull Racing het lastig heeft in F1. De RB20 is niet zo dominant als haar voorgangers en Verstappen hoop dat dit snel verholpen kan worden. De Nederlander weet echter ook dat er geen magische knop bestaat.

Verstappen kent een minder dominant seizoen als in 2022 en 2023 het geval was. Toen verbrak Verstappen met Red Bull het ene record naar het andere op weg naar twee wereldkampioenschappen bij de coureurs en constructeurs. Deze twee prijzen winnen kan in 2024 ook nog, maar de auto van Red Bull moet momenteel zijn meerdere erkennen in die van McLaren en soms zelfs Mercedes. Zo bleek ook zaterdag in Nederland, toen Verstappen tijdens de kwalificatie tweede werd achter Lando Norris en voor Oscar Piastri.

Verstappen over RB20 Red Bull

Verstappen weet dat het gat met McLaren en Mercedes ook na de zomerstop groot lijkt te zijn. Tijdens de persconferentie na de kwalificatie liet Verstappen zich uit over de huidige situatie bij Red Bull. "Het [gat] is nu ruim drie tienden, maar ik weet natuurlijk niet wat het in de komende raceweekenden gaat zijn. Maar als je kijkt naar de laatste zeven races, dan zijn die allemaal al een stuk lastiger voor ons geweest. We proberen de situatie te begrijpen en te verbeteren, maar een magische knop is er niet. Het is geen switch die we even om kunnen draaien, al blijven we natuurlijk wel proberen en er alles aan doen."

Verstappen probeert geduld te bewaren bij Red Bull

Verstappen probeert niet gefrustreerd te worden en rustig te blijven in de periode dat Red Bull het lastig heeft, maar makkelijk is het niet. "Ik heb de laatste tijd enorm veel aan yoga en mediteren gedaan! Maar nee hoor, ik weet niet wat het is. Hongarije was in het algemeen gewoon een heel frustrerend weekend, maar dat betekent niet dat het altijd zo is. Ik doe gewoon mijn best en geef alles om competitief te zijn. Ik weet dat het team dat ook doet, ieder persoon binnen het team. Daardoor moeten we gewoon dicht bij elkaar blijven en moeten we blijven proberen om de situatie te verbeteren."

