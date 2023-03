Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer moet Red Bull Racing zich nog niet rijk rekenen na het optreden in Bahrein. Het Oostenrijkse team wist weliswaar een één-tweetje af te leveren, maar met de beperking op ontwikkelingstijd kan het verschil later in het seizoen, een stuk kleiner zijn.

De aftrap van het Formule 1-wereldkampioen heeft afgelopen weekend plaatsgevonden. Red Bull Racing was van tevoren al de torenhoge favoriet en die rol heeft het team in Bahrein dan ook waargemaakt. Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez wisten tijdens de kwalificatie een een-tweetje af te leveren en dat kunstje werd herhaald voor de Grand Prix, een dag later.

Ontwikkelingsrace

Palmer gaat bij F1TV in op de ontwikkelingsrace die gaande is in de sport en wijst naar Red Bull als mogelijk grootste slachtoffer. "De ontwikkeling zal nog veel gaan uitmaken. Red Bull heeft de minste ontwikkelingstijd, ze hebben een nog kleinere hoeveelheid dan ze zouden moeten hebben, vanwege de budgetcapschending", zo wijst hij naar de beperking voor de regerend constructeurskampioen.

Niveau van ontwikkeling

Als vergelijking pakt de Brit het 2022-seizoen erbij. "Vorig jaar had Ferrari hier [Bahrein] een één-tweetje, het was wellicht niet zo'n makkelijk als wat we vandaag hebben gezien, maar aan het eind van het jaar hadden ze een behoorlijke achterstand op Red Bull. Dat toont het niveau van ontwikkeling dat in de auto's gaat", legt Palmer uit. De concurrentie heeft simpelweg meer tijd om de auto te vormen en stilstand is achteruitgang in de Formule 1. "Ferrari, Mercedes en Aston Martin, ze kunnen allemaal wel iets vinden en als Red Bull stilstaat kunnen ze gepakt worden. De vraag is welke schade ze nu kunnen aanrichten", aldus Palmer.