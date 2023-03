Brian Van Hinthum

Toto Wolff is na afloop van het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen totaal niet te spreken over de prestaties van Mercedes. De Oostenrijkse teambaas likt de wonden na de teleurstellend verlopen eerste race van het seizoen en komt tot de conclusie dat Red Bull verder is weggelopen in plaats van dichterbij gekomen.

Het is totaal nog niet het seizoen waar Mercedes op gehoopt had. Nadat de Duitse renstal eind 2022 eindelijk de problemen onder controle leek te hebben en dichterbij gekomen leek bij het team van Red Bull Racing, hebben ze tijdens het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen de deksel hard op de neus gekregen en lijken zelfs Ferrari en Aston Martin sneller te zijn dan het team van Wolff. De Mercedessen kwamen uiteindelijk als vijfde en zevende over de streep en dat zorgt voor onvrede bij het team.

Gat met Red Bull

Na afloop krijgt teambaas Wolff de vraag hoe het team verder moet vanaf dit punt. "Dat is een goede vraag. Dit is iets waar we meteen aan het begin van de week mee aan de slag moeten. Want als je kijkt naar waar we eind vorig seizoen stonden, toen het erop leek dat we flink dichterbij waren gekomen en het alleen nog een kwestie was of een circuit ons wel of niet lag, dan is het gat met Red Bull nu verdubbeld zo niet verdrievoudigd. Dat is waar we naar moeten kijken. Want Ferrari en Aston Martin, dat is allemaal bijzaak", stelt hij tegenover Motorsport.com.

Aston Martin

Hij heeft wel een compliment over voor de ontwikkeling van Aston Martin. "Dat gezegd hebbende geeft wat Aston Martin voor elkaar heeft gekregen wel goede inspiratie. Zij zaten eerst twee seconden van de pace, maar zijn nu het op na één na snelste team. Bij ons lijkt alles achteruit te zijn gegaan. De snelheid over een enkele ronde is nog steeds goed, maar in de race kwamen we downforce tekort, waren we aan het glijden en zakten we weg naar achteren. Het wordt extreem moeilijk om het gat te dichten, maar dat is wat ons nu te doen staat. We hebben geen andere keuze", besluit hij.