Remy Ramjiawan

Maandag 6 maart 2023 20:48

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft de 'game-killing' achterstand onthuld die de Scuderia opliep tegen Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Bahrein. Het team uit Maranello zag Carlos Sainz worstelen om de snelheid van de Red Bull's en de Aston Martin van Fernando Alonso bij te houden, terwijl Charles Leclerc tegen zijn eerste uitvalbeurt aanliep.

Leclerc had tijdens de kwalificatie een extra setje banden uitgespaard en dat hielp de Monegask tijdens de openingsronde om Sergio Pérez in te halen. Met de snelheid van de Ferrari zat het wel goed, want Leclerc kon prima verdedigen ten opzichte van Pérez, tot aan ronde 26, toen de Red Bull-coureur zijn actie succesvol uitvoerde met behulp van DRS. Vanaf dat moment ging het eigenlijk alleen maar minder voor Leclerc, die uiteindelijk zijn bolide moest parkeren in de 40e ronde.

Artikel gaat verder onder video

Voorsprong Red Bull minder groot, dan gedacht

"Ik denk dat iedereen verwachtte dat Red Bull wat verder weg zou staan in de kwalificatie en wij waren tijdens de race in staat om hen te evenaren in de eerste vijftien ronden. Voor mij was dat goed nieuws", zo wijst de teambaas naar een onverwachts lichtpuntje. Wel moet het op het tactische vlak anders in het vervolg. "Het feit dat zij voor twee softs en één hard kozen, terwijl wij twee hards en één soft moesten doen, was zeker een game-killer en dat moeten we verbeteren", gaat de Fransman verder.

OOK INTERESSANT: Leclerc na uitvalbeurt in Bahrein: "Ik had ineens geen vermogen meer"

OOK INTERESSANT: Ex van Leclerc krijgt kritiek nadat ze voor Verstappen lijkt te juichen

'Moeten nul problemen hebben'

Tijdens de winterstop kwam naar buiten dat Ferrari de onbetrouwbare motor had verbeterd en een stuk betrouwbaarder had gemaakt. Leclerc was zichtbaar teleurgesteld toen hij in ronde veertig zijn SF-23 langs de kant moest zetten. Vasseur krabt zich dan ook achter de oren: "Maar ik zou zeggen dat het eerste punt voor mij de betrouwbaarheid is, want we moeten nul problemen hebben."