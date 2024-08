Logan Sargeant bewees zichzelf tijdens de derde vrije training in Nederland geen goede dienst op het circuit in Zandvoort. De Amerikaan beleefde een gigaklapper in VT3, waar zelfs zijn Williams door in brand vloog. De beelden liegen er niet om en het is fijn dat Sargeant in ieder geval ongedeerd uit zijn wagen stapte.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort begon onder behoorlijk natte en verraderlijke omstandigheden in de kustplaats. Lastige omstandigheden waar de coureurs tot de limiet getest werden. Die test was niet weggelegd voor Sargeant: na het uitkomen van bocht drie ging hij té veel over de kerbs en het natte gras in bocht vier, waardoor het onvermijdelijke gebeurde. Hij verloor zijn bolide op het gras, raakte hard de muur en stuiterde terug het circuit op. Een amateuristische fout, waarna tot overmaat van ramp ook nog de wagen in brand vloog. Gelukkig kon Sargeant wél gewoon ongedeerd uit de auto stappen.

Beelden van Sargeant

Op foto's en video's van de crash valt te zien hoe zwaar de klapper van Sargeant was: de beelden liegen er niet om. Eén foto zegt meer dan duizend woorden en op de plaatjes valt te zien hoe groot de schade van de Amerikaan en zijn ontsnapping uit zijn bolide eruit zagen. Check ze hieronder.

Bizarre beelden: zo zag Logan Sargeant zijn crash tijdens VT3 op Zandvoort eruit 🔥😲🤯 pic.twitter.com/VGAx4mpzoU — GPFans NL (@GPFansNL) August 24, 2024

🔴 RED FLAG 🔴



Logan Sargeant suffers a heavy crash but he's out of the car #F1 #DutchGP pic.twitter.com/zsGoU1pRz9 — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

