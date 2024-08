George Russell heeft zich gekroond tot snelste van de tweede vrije training voor de Dutch Grand Prix. Met een rondetijd van 1:10.702 was hij op Circuit Zandvoort sneller dan de concurrentie. Max Verstappen eindigde op de vijfde plaats en kwam op deze relatief korte baan bijna drie tienden tekort. Carlos Sainz en Nico Hülkenberg moesten de training vroegtijdig afbreken.

Onder totaal andere omstandigheden ging de tweede vrije training op Circuit Zandvoort van start. In plaats van bewolking en regen kregen de coureurs en het publiek ditmaal blauwe lucht en een aangenaam zonnetje voorgeschoteld. De meeste rijders gingen op de medium band aan de slag, waaronder ook Verstappen. Datzelfde deed ook Russell, die een moment kende in bocht 9. Hij verremde zich en schoot rechtdoor de grindbak in. Hij kon zijn Mercedes gelukkig zelf weer terug op het asfalt krijgen. Iets soortgelijks overkwam Pérez in de eerste bocht, ook hij kreeg zijn bolide niet op tijd gestopt en belandde in het grind. Evenals Russell, wist Pérez de auto eigenhandig weer terug op het asfalt te krijgen.

Hülkenberg veroorzaakt rode vlag in Zandvoort

De volgende die de grindbak in ging, was Hülkenberg. De Duitser ging eveneens in bocht 1 de mist in. Voor hem liep het echter minder goed af, want zijn Haas raakte de muur en kwam tot stilstand. De rode vlag werd gezwaaid en Hülkenberg kon niets anders doen dan uitstappen en teruglopen naar de pitstraat. In diezelfde pitstraat deed zich een opmerkelijk moment voor, want toen Hülkenberg kwam aanlopen probeerde Tom Coronel, als pitrepoter actief voor Viaplay in Zandvoort, hem te interviewen. Logischerwijs ging Hülkenberg daar niet in mee en negeerde de vraag van de Nederlandse analist.

Russell noteert snelste tijd, Verstappen naar plek vijf

Toen de sessie weer hervat werd was het Verstappen die vooraan stond om als eerste weer naar buiten te gaan. De coureurs gingen ditmaal met de zachtste band aan het werk en dat resulteerde zo halverwege de sessie in de snelste tijd voor Russell, met een 1:10.702. Daarachter volgden Piastri, Hamilton, Norris en Verstappen. Laatstgenoemde moest bijna drie tienden toegeven op de tijd van Russell. Bij Ferrari waren ze niet perse bezig met snelle tijden, want daar hadden ze andere dingen aan hun hoofd. Sainz moest zijn sessie afbreken vanwege een versnellingsbakprobleem.

Tweemaal unsafe release in pitstraat

Vervolgens gingen de coureurs aan de slag met hun race runs. De snelle tijden werden zodoende niet meer verbeterd. In het laatste kwartier werd er nog wel een incident genoteerd door de stewards, want Zhou en Albon zouden een unsafe release hebben meegemaakt in de pitstraat. Het leverde een gevaarlijke situatie op voor respectievelijk Ricciardo en Stroll en zodoende gaan de stewards er na afloop van de sessie nog naar kijken. In de slotfase ging het ook nog bijna mis tussen Leclerc en Pérez, die een duel leken uit te vechten richting bocht 1. Het liep gelukkig met een sisser af.

Russell sluit vrijdag in Zandvoort af als snelste

Uiteindelijk was het Russell die de tweede vrije training afsloot als snelste. Met zijn rondetijd van 1:10.702 was hij sneller dan zijn directe achtervolgers: Piastri, Hamilton en Norris. Verstappen eindigde op plek vijf achter de twee auto's van Mercedes en McLaren. Hij kwam drie tienden tekort op de tijd van Russell. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Alonso, Tsunoda, Magnussen, Leclerc en Albon.

