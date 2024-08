Het F1-circus is gearriveerd op Circuit Zandvoort voor de Dutch Grand Prix en er is voor Williams dan ook geen beter moment om hun nieuwe aanwinst te onthullen. Nederlands karttalent Dean Hoogendoorn voegt zich namelijk bij de Williams Driver Academy, het juniorprogramma van het Formule 1-team.

Hoogendoorn is slechts 12 jaar oud, maar zijn resultaten in de kartracerij hebben al indruk gemaakt op Williams. Hij was in 2020 de winnaar van de Micro Max Kick-Off in de Benelux, voordat hij naar Italië vertrok. De Woubruggenaar werd derde in de 60 Mini-klasse van de WSK Final Cup en werd de jongste winnaar in de WSK Super Master Race. Hoogendoorn behaalde opnieuw succes in 2022 met de tweede positie in de Mini GR3-klasse tijdens de 27e Ayrton Senna Trophy-wedstrijd, voordat hij derde werd in het Italiaanse kartkampioenschap. Hij is de regerend Europees kampioen in de OK-N Junior-klasse.

Wereldkampioen worden

"Toen ik vier jaar oud was en voor het eerst in een kart zat, wist ik één ding: ik wilde wereldkampioen worden," vertelde een opgetogen Hoogendoorn. "Dit is waar ik voor leef en van droom, en ik werk elke dag hard om dit doel te bereiken. Racen is mijn passie en om onderdeel uit te maken van de Williams-familie is een moment voor mij waar ik ontzettend trots op kan zijn. Ik zal mijn best doen voor het team en kan niet wachten om te zien wat we samen kunnen bereiken."

Hoogendoorn zal het jongste lid ooit zijn van de Williams Driver Academy. De Nederlander zal veel ondersteuning, training en begeleiding krijgen om zijn vaardigheden te ontwikkelen en zijn vooruitgang in de juniorcategorieën van de motorsport te bevorderen.

