Het hele gedoe met de soap rondom Christian Horner en het vermeend grensoverschrijdend gedrag lijkt nu eindelijk zijn conclusie te hebben gekregen met het afwijzen van het hoger beroep van de dame in kwestie. De Red Bull Racing-teamchef laat weten hoe hij zich voelt over het "afronden" van de zaak.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens bleek de bom intern behoorlijk ontploft te zijn en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Inmiddels is de hele zaak in wat rustiger vaarwater beland en ligt de focus weer op de prestaties op de baan.

Hoger beroep afgewezen

Nadat Horner door extern onderzoek vrijgesproken werd van alle aantijgingen, ging zij toch nog een stap verder met het aantekenen van hoger beroep. Inmiddels kregen we daar een ruime vier maanden later eindelijk een uitslag van: ook het hoger beroep in de zaak is afgewezen. Het team van Red Bull Racing maakte dat begin augustus bekend middels een speciaal statement. In het statement viel te lezen dat het hoger beroep door een ander onafhankelijk advocatenbureau behandeld is en ook zij zijn tot de conclusie gekomen dat de aanklacht niet gegrond was en men dus het hoger beroep vervolgens heeft afgewezen.

Horner reageert

In Zandvoort is Horner voor het eerst sinds het nieuws in augustus bekend werd weer aanwezig bij een Formule 1-sessie en dus krijgt hij bij Sky Sports automatisch vragen over het afgeronde onderzoek: "Het is uiteraard een zeer grondig proces geweest en ik was natuurlijk opgelucht dat het beroep was afgerond en de claim was afgewezen. Nu kan de focus, zoals we eigenlijk al het hele seizoen doen, op het circuit. We zijn in Max zijn thuisrace en kijken uit naar de laatste tien races. Het is een privézaak. Ik ben gewoon opgelucht dat het proces nu erop zit. Onze focus ligt op de baan", herhaalt hij ten slotte nog eens.

