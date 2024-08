Max Verstappen heeft begrip voor de beslissing van Red Bull-kopstuk Jonathan Wheatley om de renstal te verlaten en aan de slag te gaan als teambaas bij het Audi-project. De Brit stak zijn ambitie om te stijgen in rang al enige tijd niet onder stoelen of banken, en daarnaast was het aanbod van de Duitse fabrikant lastig te matchen.

Het Formule 1-team van Sauber kondigde eerder deze maand aan dat Jonathan Wheatley zich vanaf juli 2025 bij de renstal zal voegen, om vervolgens vanaf 2026, als de transitie van Sauber naar Audi gecompleteerd is, volledig aan de slag zal gaan als teambaas bij de Duitse fabrikant. Samen met de niet veel eerder aangekondigde Mattia Binotto, zal Wheatley verantwoordelijkheid af gaan leggen tegenover Gernot Döllner, de voorzitter van de raad van bestuur van Sauber Motorsport AG. Daarmee komt voor de Brit een lang gekoesterde droom in vervulling. Wheatley is momenteel al achttien jaar in dienst bij Red Bull Racing, waar hij inmiddels de rol van sportief directeur bekleedt. Hij steekt echter al enige tijd niet onder stoelen of banken door te willen groenen naar de positie van teambaas, maar Christian Horner lijkt voorlopig geen plannen te hebben om te vertrekken.

Tweede Red Bull-kopstuk pakt zijn koffers

Eerder dit jaar maakte meesterontwerper Adrian Newey bekend dat hij Red Bull Racing zou verlaten. Wheatley is daarmee het tweede kopstuk van het eerste uur dat bij de kampioensformatie vertrekt. Max Verstappen liet enige tijd geleden te midden van de onrust binnen Red Bull Racing juist optekenen dat het van belang is om belangrijke mensen aan boord te houden. De drievoudig wereldkampioen vertelt echter begrip te hebben voor de beslissing van Wheatley: "Met Jonathan heb ik altijd een hele goede relatie gehad", vertelt Verstappen in gesprek met onder andere GPFans. "Als je zo'n aanbieding krijgt [van Audi] en je ambitie is om hoger op te raken... Ja, dat was er gewoon niet bij ons. Dat kon niet. Hij kon zolang hij wilde natuurlijk in zijn rol blijven, maar hij kon niet hogerop."

Wheatley aan de slag bij Audi

Bij Audi was die mogelijkheid er vanzelfsprekend wel: "Als je al zo lang bij een team zit ga je daar misschien wel over nadenken. En het aanbod van Audi was natuurlijk ook redelijk goed. Als je met een budgetplafond te maken hebt kan je dat vanuit hem zijnde niet heel makkelijk matchen, dus zoals ik zei: no hard feelings." Verstappen legt uit dat een aantal rollen nu onder andere mensen verdeeld moeten worden, maar dat daar hard aan wordt gewerkt. "Ik vind het jammer dat hij gaat natuurlijk, maar ik snap het wel. Als je zo'n aanbieding krijgt en je hebt de ambitie om hogerop te komen, dan moet je ervoor gaan. Dat heb ik hem ook gezegd. We hebben gebeld in de zomerstop. Het is nu eenmaal zo."

Goede zet

Of Verstappen in Wheatley een goede potentiële teambaas ziet? "Ik weet natuurlijk niet precies hoe dat allemaal bij Sauber en Audi ingedeeld wordt. Het is moeilijk om dat te zeggen, maar hij is heel goed in wat hij bij ons heeft gedaan", klinkt het. "Hij zal heel veel ervaring meebrengen naar Audi. Dat is goed voor hen, dat hebben ze goed gedaan. Hopelijk heeft hij het daar goed naar zijn zin. Het is natuurlijk een hele aanpassing om van Engeland naar Zwitserland te gaan, maar aan de andere kant: als mensen hun hoofd ernaar zetten, dan heeft het ook geen zin om ze daar weer uit te praten. Je moet het laten gaan, en dat heb ik hem ook gezegd."

