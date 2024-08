Max Verstappen kreeg pas van NASCAR-coureur Kyle Larson op duidelijke wijze te horen dat hij zeker niet de beste coureur ter wereld was, maar hij zichzelf boven de Nederlander inschaalde. Verstappen zelf reageert nu op geheel eigen wijze op die opmerkelijke claim.

Vaak wordt Verstappen dan ook onderscheiden met diverse individuele prijzen die hem verkiezen tot de beste autocoureur ter wereld. Denk aan de Laureus Award voor beste sportman van het jaar en de Autosport-award. Over het algemeen wordt de Nederlandse rijder momenteel dan ook gezien als beste coureur ter wereld, maar daar bleek NASCAR-rijder Larson, de man die kort geleden de Knoxville Nationals won, het niet mee eens: "Ik weet in gedachten dat ik beter ben dan hij als all-round coureur", zo stelde hij in gesprek met Flora Racing.

Artikel gaat verder onder video

In andere klassen verslaan

De zelfverzekerde Amerikaan zei onder meer dat hij de Red Bull-coureur op bijna alle gebieden zou verslaan: "Er is geen enkele manier waarop Verstappen in een sprintwagen kan stappen en de Knoxville Nationals kan winnen. Er is geen manier waarop hij de Chili Bowl kan winnen. Er is geen manier waarop hij een cuprace in Bristol kan winnen. Waarschijnlijk is er ook geen manier waarop ik een Formule 1-race in Monaco kan winnen, maar ik denk dat ik wel een grotere kans heb door de elementen van de auto. Dat geeft me gemak en zelfvertrouwen in dat ik beter ben dan hij. Misschien niet in IndyCar of Formule 1, maar dat is slechts één discipline. Ik denk dat ik hem in alle andere klassen versla, schrijf dat maar op", zo klonk het.

Reactie Verstappen

Tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Nederland werd de drievoudig wereldkampioen geconfronteerd met de bijzondere opmerkingen vanuit Larson. Verstappen reageert precies op de manier zoals je bij hem zou verwachten: "Dat is prima. Iedereen heeft zijn eigen manier van denken, nietwaar", zegt de Limburger met een alles verradende glimlach op zijn gezicht. Even later krijgt ook Fernando Alonso, die in het verleden onder meer in Le Mans, Indy 500 en Dakar reed dezelfde vraag: "Ik weet het niet. Volgens mij is Max ook vrij goed in GT-racen. Ik denk dat hij overal goed in is, maar niet zo goed als ik", besluit ook de Spanjaard lachend.

