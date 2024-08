Ralf Schumacher is niet te spreken over het interview wat zijn ex-vrouw Cora onlangs heeft gedaan met de Duitse media. De voormalig coureur geeft op social media aan dat hij het jammer vindt dat ze zoveel leugens verspreidt en benadrukt met rust gelaten te willen worden.

Middels een post op Instagram maakte Schumacher een paar maanden geleden bekend dat hij een nieuwe partner in zijn leven heeft, met wie hij ontzettend gelukkig is. De coming-out post van de voormalig Formule 1-coureur werd massaal geliket, en de motorsportwereld betuigde massaal hun steun aan het gelukkige koppel. Cora Schumacher, de ex-vrouw van de voormalig coureur, was minder positief over het nieuws en stapte naar de Duitse media. Tegenover Der Spiegel vertelde ze openhartig dat ze zich gebruikt voelde door Ralf, en het gevoel heeft dat ze door hem haar beste jaren verspild heeft.

Haar ex-man heeft via Instagram inmiddels op dit interview gereageerd. "Met al dat heen en weer getrek, wil ik graag duidelijk maken dat Cora ons in september (begin oktober) 2023 feliciteerde, omdat ze dacht dat we getrouwd waren", schrijft de Duitser in een Instagram-post. "Ze was ook blij, zoals je kunt zien in dit persoonlijke bericht aan Etienne. Ik vind het jammer voor Etienne en mij dat ze zoveel leugens verspreidt. We willen allebei gewoon met rust gelaten worden", aldus Schumacher.

De afbeelding die Schumacher hierbij deelde, is een screenshot van het WhatsApp-gesprek tussen Etienne en Cora in oktober 2023. In dit screenshot is af te lezen dat Cora de nieuwe vlam van Schumacher inderdaad feliciteerde. De ex-vrouw van Schumacher dacht dat de twee in het huwelijksbootje waren gestapt, omdat beide heren aan hun rechterhand een ring droegen. "In Frankrijk draag je de trouwring aan je linkerhand, aan de kant van je hart", legde Etienne uit. Cora reageerde hierop met: "Ralf is Duits... Maar goed, ik ben blij voor jullie!"

