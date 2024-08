Peter Windsor vindt het ontzettend jammer dat Adrian Newey op weg lijkt te zijn naar Aston de Martin. De journalist stelt dat hij zich erg ongemakkelijk voelt bij de situatie, en vergelijkt het met een bezoekje aan de McDonald's.

Eerder dit jaar kondigde Red Bull Racing aan dat Adrian Newey het team na ruim achttien jaar zou gaan verlaten. De ontwerper, die al sinds 2006 in dienst stond van de Oostenrijkse renstal, vond het tijd voor een nieuwe uitdaging. Hoewel er nog geen officiële uitspraken zijn gedaan over zijn vervolgstappen, lijkt het erop dat de Brit onderweg is naar het team van Aston Martin. Hij zou volgens Jeremy Clarkson namelijk op huizenjacht zijn in Oxfordshire, en niet in Maranello, zoals men aanvankelijk had verwacht.

Artikel gaat verder onder video

"Adrian Newey staat op het boodschappenlijstje van Lawrence Stroll absoluut op de eerste plek", vertelt Windsor op zijn YouTube-kanaal. "Hij is het belangrijkste item om binnen te halen, puur om ervoor te zorgen dat hij nergens anders naartoe gaat, zoals McLaren of Ferrari of Mercedes. Er is daar zoveel synergie op het gebied van het personeel en de onbeperkte financiële middelen, dat er al een goede kans was dat hij naar Aston zou gaan. We moeten ons klaar gaan maken voor die shock, want het lijkt er wel op dat het gaat gebeuren."

Windsor baalt van keuze Newey

Windsor benadrukt dat hij het heel jammer vindt dat Newey op weg is naar Aston Martin. Zeker nu Fernando Alonso, gezien zijn leeftijd, toch wel een beetje zijn beste tijd gehad lijkt te hebben. "Het is goed nieuws voor Fernando, al zou hij denk ik wensen dat hij tien jaar jonger was." Windsor vervolgt: "Ik zou het heel jammer vinden als hij er naartoe gaat. Ik wil niet onaardig zijn, ik heb veel vrienden bij Aston Martin, maar ik weet het niet. Het geld, de situatie met de familie Stroll... Het enige wat we kunnen zeggen is dat we ons klaar moeten maken voor Lance Stroll die een Grand Prix gaat winnen."

Al met al houdt Windsor geen fijn gevoel over aan de hele situatie. "Ik voel me er een beetje ongemakkelijk door. Ik voel me dit jaar door zo veel dingen ongemakkelijk; Carlos Sainz die ontslagen wordt door Ferrari, een paar andere dingen op het gebied van management en nu dit. Het is een beetje alsof je naar McDonald's gaat, een Big Mac besteld en er een fles Lafite Rothschild van 15.000 euro bij drinkt."

Gerelateerd