De Formule 1 is natuurlijk een wereldwijde sport en overal ter wereld wordt de hoogste tak van de autosport met veel enthousiasme gevolgd door fans. Rond alle officiële kanalen, websites, magazines en kranten die rondom de sport ontstaan zijn, bestaan er in de moderne tijd ook vele online accounts die zich focussen op de koningsklasse. Zogeheten 'content creators' gebruiken kanalen als Instagram, TikTok en X om op de eigen manier te vertellen over de sport en deze richting de fans te brengen. Ook wordt er door sommige accounts geld verdiend aan de Formule 1. Men lijkt het echter niet helemaal oké te vinden dat de naam van de sport gebruikt wordt in de online namen van deze content creators.

Naamsveranderingen

The Verge weet namelijk te melden dat verschillende online creators die de termen 'Formula 1' of 'F1' in hun naam gebruiken dringend zijn benaderd om deze uit de accountnaam te verwijderen omdat dit in strijd zou zijn met de auteursrechten. Zo doet influencer Mikaela Kostaras op TikTok haar geklag. Zij heeft recent haar accountnaam moeten wijzigen van "shelovesf1” to “shelovesvrooms”. In de reacties op haar video is de verbazing en woede onder de fans groot: "Dit hele gedoe is belachelijk en zo kortzichtig vanuit hen", stelt iemand. Kostaras geeft zelf aan dat er een reden is dat iedereen van naam aan het veranderen is en dat dit niet voor de lol is. Ook commentator Toni Cowan-Brown, goed voor ruim 110.000 volgers op TikTok, stelt dat men zich richt op mensen “die de F1 gebruiken in hun merk en die daarvan profiteren”. Het is niet de eerste keer dat Formule 1 probeert om het eigen merk koste wat kost te beschermen.

