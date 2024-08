Dan Ticktum denkt niet dat het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing voor hele grote problemen gaat zorgen in de toekomst. De voormalig Red Bull Junior vertelt in gesprek met GPFans dat Newey een uitzonderlijke man is, maar dat het team niet in zal storten.

Hoewel Red Bull halverwege het Formule 1-seizoen van 2024 nog steeds bovenaan het kampioenschap staat, is de renstal uit Milton Keynes dit jaar aanzienlijk minder dominant dan de voorgaande jaren het geval was. We hebben tot op heden al zeven verschillende racewinnaars gezien, en er zouden er zomaar nog een paar bij kunnen komen. Eerder in de zomerstop gaf Pierre Waché van Red Bull al aan dat het voor de Oostenrijkse renstal steeds lastiger wordt om extra tijd te vinden, waardoor de concurrentie steeds dichter bij kan komen. Daar komt nog eens bij dat Red Bull ook meerdere kopstukken kwijt gaat raken, waaronder Newey en Jonathan Wheatley.

Met name de aankondiging van het vertrek van Newey zorgde voor een schokgolf in de paddock. Sommigen gaven aan dat het vertrek van de ontwerper de doodsteek zou zijn voor het team, maar daar is voormalig Red Bull Junior Dan Ticktum het niet mee eens. Hoewel de Brit zelf nauwelijks met Newey in aanraking is gekomen, weet hij wel hoe belangrijk hij is geweest voor het team. “Ik ben er al jaren niet meer geweest, maar ik denk dat de manier waarop het publiek ernaar kijkt, waarschijnlijk niet helemaal juist is. Dat team is geen eenmansshow”, vertelt hij in gesprek met GPFans. “Er is een grote groep aero-engineers, waarvan sommigen tot de beste in de wereld behoren. Dat was in mijn tijd ten minste het geval en ik weet zeker dat het nu nog steeds hetzelfde is.”

Toekomst Adrian Newey

“Ik geloof zeker dat het niet zal helpen dat hij vertrekt”, benadrukt de Formule E-coureur. “Maar ik denk niet dat het team hierdoor in elkaar zal storten, dat geloof ik niet. Hij is duidelijk een bijzonder mens als het om zijn vakgebied gaat. Ik geloof dat Jeremy Clarkson de beste hint heeft gegeven over waar hij heen gaat, hij schijnt op zoek te zijn naar huizen in Oxfordshire. Ik denk dat hij op zoek is naar een huis in Oxfordshire, wat betekent dat hij waarschijnlijk naar Aston [Martin] gaat. Ik weet ook zeker dat veel mensen daarover speculeren. We zullen zien, het zou cool zijn. Ik weet zeker dat Stroll hem binnen probeert te halen en dat hij hem veel zal betalen. Dus ja, het zou me niet verbazen.”

