Tijdens de eerste seizoenshelft van F1 brachten veel teams upgrades, waarbij zeker McLaren, Mercedes en Alpine veel vooruitgang hebben geboekt en Red Bull en Kick Sauber de teams zijn die vooral achteruit zijn gegaan.

In een analyse bij Auto, Motor und Sport gaat de site in detail in op het aantal upgrades van de teams tijdens de eerste seizoenshelft. "In de Formule 1 heerst stilstand. Sinds de Grand Prix van Spanje betekenden de upgrades voor meerdere teams een stap achteruit. Dit staat in contrast met de nieuwe ontwikkelingen die in een hoog tempo het uiterlijk van de auto's veranderen. Red Bull heeft in de loop van het seizoen vier grote upgrades doorgevoerd, Aston Martin en Visa Cash App RB elk drie, Ferrari, Mercedes en Haas twee, en McLaren en Sauber één. Aston Martin heeft tot nu toe 36 details aan de auto gewijzigd, Red Bull 34 en McLaren 28. Maar slechts vijf stappen hebben echt invloed gehad op de machtsverhoudingen."

AMuS neemt ontwikkelingen topteams onder de loep

Mercedes heeft 2024 al flink wat verbetering getoond, zeker ten opzichte van begin dit seizoen. Bij AMuS weten ze waarom en kijken ze ook naar de andere teams die verbetering hebben getoond. "Mercedes transformeerde de W15 in drie stappen vanaf de Grand Prix van Canada tot een potentiële winnende bolide. RB boekte progressie met het Miami-pakket, maar verloor wat door een gewaagde stap betreffende de ontwikkeling in Barcelona. Haas verstevigde haar zevende plaats in het klassement met upgrades in Shanghai en Silverstone. Alpine ontsnapte met een nieuwe vloer en gewichtsreductie uit de onderste regionen van de ranglijst."

'Grotere upgrades niet meteen beter dan kleinere upgrades'

Volgens AMuS betekent een grotere upgrade, niet per se dat er meteen veel meer verbetering is ten opzichte van een kleinere upgrade. Dat is dit seizoen al bewezen. "Hoe groter de upgrades, hoe kleiner de winst. Dit is gebeurd bij Red Bull, Ferrari, Aston Martin en RB. Ferrari en RB moesten daardoor zelfs terug naar oudere specificaties. Red Bull zoekt nu naar de perfecte set-up met wat ze hebben. Waché, de technisch directeur van Red Bull, gaf aan dat het concept amper vrijheid biedt en dat het team daardoor een limiet bereikt betreffende de ontwikkeling. In de afgelopen twee jaar was Red Bull redelijk trefzeker met haar upgrades. Nu, onder druk van de concurrentie, is dat verdwenen."

