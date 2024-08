Max Verstappen loopt natuurlijk alweer even mee in de Formule 1 en de drievoudig wereldkampioen staat inmiddels vlakbij een mooie mijlpaal: zijn 200e Grand Prix in de koningsklasse. Ter ere van dit mooie moment heeft zijn merchandiseshop een limited edition hoodie en shirt gelanceerd voor zijn trouwe fans.

Verstappen maakte zijn debuut in de Formule 1 op 15 maart 2015. Op dat moment was hij 17 jaar en 166 dagen. Hij was daarmee de jongste debutant ooit in de koningsklasse van de autosport. Tijdens die eerste race in Australië werd hij getroffen door een kapotte motor. In zijn tweede race pakte hij echter wel zijn eerste wk-punten, opnieuw als jongste coureur ooit. In 2016 won hij zijn eerste Grand Prix aller tijden door in zijn eerste race voor Red Bull Racing direct toe te slaan en vijf jaar later pakte hij zijn eerste wereldkampioenschap door in Abu Dhabi met Lewis Hamilton af te rekenen. De rest is inmiddels geschiedenis.

Speciale kleding

Ruim negen jaar later zal de Nederlander zijn 200e Grand Prix van zijn carrière gaan rijden op zijn eigen Zandvoort en ter ere van die prachtige mijlpaal heeft Verstappen.com besloten om een speciale limited edition merchandiselijn uit te brengen voor zijn trouwe fans. Het gaat daarbij om een hoodie van 69,95 euro en een shirt voor 39,95 euro. Trouwe supporters van de drievoudig wereldkampioen kunnen dus haasten naar de shop van de Red Bull-coureur om de gelimiteerde oplage in hun bezit te krijgen.

