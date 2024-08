Max Verstappen is natuurlijk met enige regelmaat bezig met het online rijden van simraces en de Nederlander is dan ook vaak te vinden in zijn geliefde set-up. We krijgen nu eindelijk een visueel idee over hoe de Red Bull-coureur er op die momenten bijzit met een foto van zijn gamekamer.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. Ook tijdens de Formule 1-raceweekenden, wanneer collega's hun rust pakken, is Verstappen regelmatig in zijn set-up te zien. Iets dat recent nog voor een relletje zorgde tijdens de Grand Prix van Hongarije toen Verstappen met vermeend weinig slaap gepikeerd overkwam tijdens de Formule 1-race.

Artikel gaat verder onder video

Zo ziet de gamekamer eruit

Ook in Monaco - waar de drievoudig wereldkampioen samen met vriendin Kelly Piquet en Penelope woont - rijdt de Nederlander regelmatig mee met races en is hij dus online te vinden. Vaak zien we de Red Bull-coureur dan vanaf de voorkant met zijn webcam, maar zelden hebben we inzage gehad in hoe zijn kamer er compleet uitziet. Tot nu: hieronder is de point of view van Verstappen in zijn gaming set-up. Let vooral op de rondslingerende wereldbeker links van de Nederlander.

Gerelateerd