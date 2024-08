Een tijdje geleden zette Ralf Schumacher een moedige stap door bekend te maken dat hij op mannen valt en dus uit de kast te komen. Een knappe actie, zo meent Viaplay-commentator Nelson Valkenburg - die zelf 23 jaar geleden uit de kast kwam - over de 'coming out' van de Duitser. Hij hoopt dat het een stap in de goede richting betekent.

Ralf Schumacher plaatste twee maanden geleden een post op Instagram. "Het mooiste in het leven is wanneer je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kan delen," schreef hij. Tv-persoonlijkheid Carmen Geiss, die blijkbaar een vriendin is van Schumacher, bevestigde zijn coming-out op hetzelfde platform. "Vandaag is hij uit de kast gekomen als homo. Deze stap was voor hem een ​​daad van bevrijding en zelfacceptatie. Het was een moedige beslissing die al lang binnenin hem zat en die hij nu met trots en zelfvertrouwen neemt. Zijn coming out is niet alleen een persoonlijke overwinning, maar ook een teken dat hij eindelijk in staat is zijn ware identiteit te leven en lief te hebben zonder angst of schaamte."

Jonge gasten en meiden

Inmiddels is het nieuws rondom Schumacher wat naar de achtergrond verdwenen en dus vindt Valkenburg het tijd om te reflecteren: "Jonge gasten en meiden die thuis naar de Formule 1 zitten te kijken en wel graag zouden karten, maar niet zelfverzekerd zijn vanwege hun seksuele geaardheid, hebben nu gezien hoe een F1-racewinnaar uit de kast komt en dat daar heel positief op gereageerd wordt. Ze zullen zich hierdoor iets comfortabeler en zekerder gaan voelen. Die zichtbaarheid maakt een heel groot verschil", vertelt hij tegenover Motorsport.com. Toch zijn we er volgens hem nog niet: “Ik ben inmiddels veertig en kan wel wat hebben. Maar voor een jongen van zeventien die in de Formule 3 rijdt, is dat een heel ander verhaal. Dus ik begrijp heel goed dat we er nog niet zijn. We moeten stappen blijven maken.”

Nieuwe Max Verstappen

Met name de rol van social media blijft een lastig punt volgens de commentator: "De wereld op social media is bikkelhard. De hardste en naarste berichten raken je het meest. Daarom is het zo van belang dat mensen zich in de offline wereld, inclusief de paddock, wel veilig kunnen voelen. Want dat helpt jonge mensen zich te wapenen tegen de realiteit van social media, zodat ze niet langer geraakt worden door wat andere mensen online over ze zeggen.” Toch blijft het belangrijk volgens Valkenburg om er hard aan te werken: "Stel je voor dat er een nieuw Nederlands talent is dat niet doorbreekt omdat die persoon worstelt met wie hij is. En dat we op die manier de opvolger van Max Verstappen mislopen. Dat zou toch doodzonde zijn! Nog los van het menselijke aspect.”

