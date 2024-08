Over een kleine anderhalve week gaat het Formule 1-spektakel weer van start, maar tot die tijd mogen de coureurs nog even genieten van hun welverdiende vakanties, die daarvan maar al te graag de beelden delen op social media. Ook Max Verstappen en Kelly Piquet zijn er even tussenuit en genieten samen met wat vrienden van de zon, de zee en het strand in Portugal.

Voor Verstappen was de zomerstop, die begin augustus van start ging een welkome pauze. Zo bevindt Red Bull Racing zich niet in de beste positie, want de laatste overwinning werd in Spanje behaald. De RB20 is niet meer de snelste wagen en Verstappen moet zijn stuurmanskunsten inzetten om niet de voorsprong op nummer twee - Lando Norris - te laten verdampen. Voordat de Limburger weer aan de slag gaat om titel nummer vier binnen te hengelen, is het tijd voor de zomerstop en daar geniet hij van samen met vriendin Piquet.

Vakantie in Portugal

Vriendin Piquet deelde de afgelopen weken diverse keren foto's waarbij Verstappen ontbrak, zoals bijvoorbeeld op de bruiloft van zus Julia. Op social media was dan ook even de angst ontstaan dat het duo misschien uit elkaar zou zijn, maar niets is minder waar. Verstappen en Piquet zijn namelijk afgereisd naar het Portugese Comporta en samen met wat vrienden aan het genieten van het zonnetje.

🌊- Mais conteúdo de Max Verstappen nas férias.



©️: Kellypiquet via ig pic.twitter.com/FaNBnqh2Iq — Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷 (@BRredbullracing) August 14, 2024

