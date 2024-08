Lewis Hamilton wist dit seizoen twee zeges te pakken in de eerste helft en hoopt dat goede gevoel volgend jaar mee naar Ferrari te nemen. Jacques Villeneuve denkt dat we een behoorlijke 'emotionele achtbaan' gaan meemaken met alle verschillende 'ups en downs' die de Brit laat zien.

Hamilton, die door de jaren heen de ene na de andere zege aan elkaar heeft weten te rijgen in de koningsklasse, kon de tijdens Grand Prix op zijn thuisgrond in Silverstone eindelijk weer eens het hoogste treetje van het podium beklimmen. Na een zinderende en spannende race maakte de zevenvoudig wereldkampioen een einde aan zijn overwinningsdroogte. De Brit wist sinds Saoedi-Arabië in het spannende 2021, toen hij nek aan nek met Max Verstappen om de wereldtitel vocht, eindelijk weer eens een zege te pakken. Het was een afsluiting van de minste periode uit zijn carrière, waarbij ook Mercedes het zwaar had.

Emotionele achtbaan

Inmiddels lijkt het er dus op dat Mercedes plotseling een behoorlijke slag naar boven heeft gemaakt, want ook tijdens de laatste race voor de zomerstop in België was men aardig dominant en won Hamilton opnieuw nadat teamgenoot George Russell na de race werd gediskwalificeerd. Met name in Silverstone liepen echter de emoties hoog op en Villeneuve vraagt zich af hoe dat gaat volgend seizoen bij Ferrari: "Ik denk dat Lewis Hamilton een emotionele achtbaan gaat worden bij Ferrari. Hij lijkt heel emotioneel in zijn racen. Hij heeft hoogte- en dieptepunten en dat lijkt hem behoorlijk te beïnvloeden", zo stelt de voormalig wereldkampioen in gesprek met InstantCasino.com.

Verliezen van Russell

De Canadees vervolgt: "Je kunt wel zeggen dat hij er lekker in zat in Silverstone. Hij heeft er lang niet zo lekker in gezeten. Elk seizoen waarin Hamilton rijdt, heeft hij zijn ups en downs. Hij heeft nooit een seizoen zoals Max Verstappen gehad. Er zitten altijd verschillende swings in zijn stemmingen. Dat kan twijfel aan jezelf zijn, maar daar ben ik niet zeker over. Het grootste deel van het seizoen leek het erop dat Hamilton de nederlaag tegen Russell accepteerde, dat is raar. In Silverstone was zijn killer instinct slecht en maakte hij uiteindelijk het verschil in de regen. Dat is de kampioen die we kennen. Hij weet hoe hij de leiding kan nemen tijdens een bepaald gelegenheid", besluit Villeneuve.

