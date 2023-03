Lars Leeftink

Het IndyCar-seizoen is zondagavond officieel van start gegaan, maar het is niet het weekend van Rinus VeeKay. Nadat de kwalificatie al niet fantastisch ging, was de eerste race van het seizoen na 42 rondjes al voorbij voor de Nederlander.

VeeKay was betrokken bij een crash in St. Petersburg na een herstart. Een crash die hij zelf veroorzaakte. De Nederlander ging namens Ed Carpenter Racing als eerste de bandenstapel in, waarna er een auto op de achterkant van zijn auto botste. Daarna kwam er nog een auto overheen die net achter het hoofd en de halo van de auto van VeeKay ging. De Nederlander is ongedeerd, maar de auto van VeeKay was er minder aan toe. Het was einde race voor VeeKay.

Nieuw seizoen

Net zoals de Formule 1 begon dit weekend dus ook het nieuwe IndyCar-seizoen. In 2023 zal VeeKay een poging wagen om dit keer wel de top tien van het eindklassement te halen, iets wat de Nederlander de afgelopen jaren telkens net niet voor elkaar kreeg. De start van het seizoen is wat dat betreft verre van ideaal. Zie de beelden van de crash hieronder.

