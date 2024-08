Het team van Red Bull Racing beschikt met Liam Lawson over een getalenteerde coureur die op korte termijn de overstap naar de Formule 1 hoopt te maken. In de Formule 2 bonkt er volgens Helmut Marko echter alweer een nieuwe groeibriljant op de deur: Isack Hadjar.

Hadjar wist het laatste Formule 2-raceweekend in België 25 belangrijke punten bij te schrijven door de zege te pakken in de hoofdrace. Mede dankzij dat moment leidt Hadjar het kampioenschap met 165 punten. Er zijn nog wel een aantal races te gaan, maar nummer twee Gabriel Bortoleto staat op gepaste afstand met 129 punten. Laatstgenoemde zou overigens in de belangstelling staan van Audi, om vanaf volgend jaar naast Nico Hülkenberg de kleuren van het team te verdedigen. Voor Hadjar ligt er momenteel nog niks concreets in het verschiet.

Artikel gaat verder onder video

Marko ziet kansen

Hoewel zijn naam nog niet al te vaak genoemd is, neemt Marko nu de stap om de talentvolle Fransman in zijn column voor Speedweek naar voren te schuiven als potentiële Red Bull-kandidaat in de toekomst: "Onze Formule 2-coureur Hadjar behaalde zijn vierde overwinning in Spa. Hij heeft duidelijk potentieel voor de Formule 1. We zullen zien hoe alles zich gaat ontwikkelen, maar hij zal daar zeker een rol in gaan spelen. Het zou kunnen dat hij, net als Lawson, een jaar lang test- en simulatorcoureur gaat zijn", zo laat de complimenteuze Oostenrijker weten.

Verstappen ook lovend

Marko is overigens niet de enige Red Bull-prominent die recent lovend over Hadjar heeft gesproken. Ook Max Verstappen liet zich horen over het talent: "Ik zie hem hier en daar komen met het team. Hij heeft een paar keer in de auto gereden en hij heeft het geweldig gedaan. Hij had een beetje pech aan het begin van het seizoen. Maar hij doet alles goed, denk ik, en dan is het natuurlijk aan het management om te kijken wat ze met hem doen", zo liet de drievoudig wereldkampioen eerder weten.

Gerelateerd