Vanaf 2026 gaat het Red Bull Ford-project dan eindelijk officieel van start. Het Oostenrijkse team wordt daarmee een ware fabrikant, maar over de prestaties van de power unit bestaat toch nog wel wat twijfels. Voor Max Verstappen is het ook een groot vraagteken, al heeft hij vertrouwen in een goede afloop, daarvoor heeft Red Bull namelijk een aantal slimme koppen binnengehaald.

De Formule 1 is vandaag de dag erg competitief, met vier teams die kunnen meedingen om de zeges. Toch wordt dat veld vanaf 2026 weer door elkaar geschud. Er komen namelijk niet alleen nieuwe auto's ook de motoren gaan er aanzienlijk anders uitzien. Met dat gegeven zijn er een aantal nieuwe fabrikanten ingestapt en Red Bull Racing zal vanaf dat moment een nieuwe partner aan haar zijde hebben.

Nieuw reglement

Op de vraag wat Verstappen verwacht van het nieuwe reglement, legt hij bij Formula.hu uit: "Ik weet het niet... Het zal zeker anders zijn!' Ik moet zeggen dat de auto's op sommige plaatsen misschien iets langzamer zullen zijn qua rondetijden, maar ik moet ook benadrukken dat het altijd moeilijk is om te voorspellen of de impact van nieuwe regels positief of negatief zal zijn." Daarom blijft de Nederlander vrij neutraal. "Persoonlijk neem ik liever een middenpositie in en zeg ik: laten we afwachten wat er gebeurt. Persoonlijk neem ik liever een middenpositie in en zeg ik: laten we afwachten wat er gebeurt. Zo stond ik ook tegenover de huidige regels, ik keek toe en vroeg me af: zal dit goed of slecht zijn? Gelukkig heeft het voor mij heel goed uitgepakt, want het team werd competitief, maar met nieuwe regels weet je het echt nooit."

Red Bull Ford

Red Bull heeft de Powertrains-tak opgezet voor de motor en de elektrische kant zal door Ford worden aangeleverd. Hoewel Verstappen niet direct een achterstand verwacht, wijst hij wel naar de feiten. "De sleutelpersonen blijven bij het team en we hebben nu ons eigen motorproject. Hoe verloopt het? Ik heb er veel vertrouwen in, maar we moeten realistisch zijn. We moeten concurreren met mensen die al meer dan honderd jaar motoren bouwen. Ze hebben enorm veel ervaring, maar natuurlijk hebben wij ook veel mensen aangetrokken", aldus Verstappen.

