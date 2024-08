Het zitje van Sergio Pérez naast Max Verstappen lijkt inmiddels weer voor geruime tijd vergeven en dus moeten de concurrerende coureurs - zoals Liam Lawson - nu volledig focussen op een plek bij Racing Bulls. Helmut Marko doet uit de doeken dat we op korte termijn meer weten over de invulling daar voor volgend seizoen.

De dagen van Daniel Ricciardo beginnen toch ook langzaam maar zeker te tellen. De Australiër tikt sinds vorige maand de 35 jaar aan en daarmee is het toch ook opvallend dat hij met zijn leeftijd een plekje bezet blijft houden in een team dat zich toch jarenlang als opleidingsteam geprofileerd heeft. Het is ook tegen het zere been van Marko, die - zo is algemeen bekend - een fan is van Lawson. Bovendien is er het feit dat hij vindt dat sommige uitgerangeerde coureurs stoeltjes bezet houden tegenover jonge talenten die graag de stap naar de koningsklasse willen maken. Die opmerking maakte hij recent nog in de media en dat strookt dan weer niet met de werkwijze die zijn eigen team momenteel uitvoert.

Ricciardo in Red Bull

Je begint je dus af te vragen hoelang de positie van Ricciardo op dit moment nog houdbaar is bij Racing Bulls. Zeker na het aanhouden van Pérez, die dus in principe tot eind 2025 bij het team van Red Bull blijft rijden, is het vrij terecht om je af te vragen of het nog wel zin heeft om Ricciardo een kostbaar stoeltje te laten bezetten, terwijl zijn toekomst in de sport eigenlijk minimaal lijkt te zijn. Ook Marko geeft nu bij ESPN toe dat men bij het aanstellen van de Australiër in 2023 wilde kijken of er kansen voor hem bij Red Bull lagen: "Als Daniel duidelijk sneller was gebleken dan Yuki, was er het idee geweest om hem terug te brengen naar Red Bull Racing. Maar hij heeft zijn ups en downs gehad. Tot dit moment voldoet hij niet aan de criteria om Red Bull Racing-coureur te zijn."

Uitsluitsel nabij

En dus lijkt het wellicht tijd om verder te gaan kijken voor Marko en consorten. Momenteel bezet Ricciardo natuurlijk een stoeltje van een aanstormend talent in de vorm van Lawson. Bovendien kan de Nieuw-Zeelander volgens berichten over iets minder dan twee maanden verder gaan kijken naar andere opties als hij van het team geen duidelijkheid krijgt. Marko lijkt zich te beseffen dat een beslissing op korte termijn nodig is: "Het zijn zware tijden voor iemand als Liam, zeker omdat hij onder zeer lastige omstandigheden in die auto sprong en het geweldig deed. We hebben hem hoog zitten en hij krijgt zijn kansen. Wacht maar. In september zullen jullie een antwoord krijgen", besluit Marko mysterieus.

