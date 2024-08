Max Verstappen ligt in principe tot 2028 vast bij het team van Red Bull Racing en dus zou daar zijn toekomst ook moeten liggen. Toch blijven Toto Wolff en Mercedes op de achtergrond loeren naar kansen om hem vast te leggen. Naomi Schiff denkt dat er wel heel veel voor nodig is om een deal te sluiten.

Het is alweer even geleden dat de Formule 1-wereld opgeschud werd door het plotselinge vertrek van Hamilton bij het team van Mercedes. Aan het begin van het huidige seizoen maakte de zevenvoudig wereldkampioen, die vorig seizoen nog trots zijn contract bij Mercedes verlengde, kenbaar na dit jaar te vertrekken bij het team waar hij zoveel successen mee boekte. De coureur uit Stevenage gaat in de herfst van zijn loopbaan achter zijn jongensdroom aan: rijden voor het illustere team van Ferrari. Het betekende dat Mercedes voor 2025 op zoek moest naar een vervanger die men naast George Russell wil posteren.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen alternatief scenario

Voorlopig is men in die zoektocht nog op niemand uitgekomen. Na alle rumoer bij het team van Red Bull Racing leek Wolff even goede hoop te hebben op het binnenhalen van Verstappen, maar daar lijkt de rust langzaam steeds meer weder te keren. Bovendien geeft Verstappen ook aan zijn team trouw te willen blijven. Toch is het duidelijk dat Wolff de komst van de topcoureur nog altijd niet opgegeven heeft: "Een alternatief scenario [voor Andrea Kimi Antonelli] is natuurlijk Verstappen, maar op dit moment lijkt mij dat niet realistisch", zo liet de Oostenrijker recent optekenen.

Hele goede Mercedes-motor

Schiff behandelt bij Sky F1 een mogelijke overstap van Verstappen naar de Zilverpijlen: "Er heerst nog altijd de fantasie waarbij men wacht om Max Verstappen die de beslissing maakt om Red Bull te verlaten. Natuurlijk is het zo dat er geruchten zijn geweest over de Mercedes-motor die heel goed gaat zijn in 2026. Maar als ze hem geen stoeltje kunnen garanderen die een kampioenschap kan winnen, wat heeft hij er dan aan om Red Bull te verlaten op dit moment? Ik kan niks anders bedenken dan het conflict dat gaande is tussen zijn vader en Christian [Horner] en alle rumoer rondom het team. Misschien is dat een reden waarom hij kan zeggen dat hij de stekker eruit wil trekken."

Gerelateerd