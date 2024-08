Kelly Piquet (35) staat binnen de Formule 1 voornamelijk bekend als de vriendin van Max Verstappen, maar de Braziliaanse brunette houdt er ook nog een actieve eigen carrière als model op na. Regelmatig schittert ze voor de lens van diverse merken. Onlangs liet ze zich in een felrood outfitje hijsen voor het merk Alo Yoga.

Piquet steelt regelmatig de show op Instagram wanneer ze zich weer eens heeft laten vereeuwigen op de cameralens van een mode- of lifestylemerk. De kiekjes hiervan deelt ze maar wat graag met haar volgers en dat deed ze ook nadat ze een fotoshoot met Alo Yoga had afgerond. In een vijfdelige fotoserie op haar Instagram-feed, met het bijschrift "Coming in hot", weet Piquet de ogen weer op haar gericht te krijgen. Op de foto's is de Braziliaanse schone te zien in felrood jurkje. Het betreft hier de Alosoft Head Start Dress van Alo, het merk waarvoor Piquet de shoot deed. Wie het jurkje wil bemachtigen, moet wel wat dieper in de buidel tasten, want het knalrode item kost maar liefst 130 euro.

Kelly Piquet schittert in felrood jurkje

Alo zal ongetwijfeld blij zijn met de samenwerking die ze zijn aangegaan met Piquet, want alleen op haar persoonlijke Instagram werd het jurkje al massaal gezien en geliked. Binnen enkele dagen had de post van Piquet al meer dan 100.000 likes verzameld. Bekijk de foto's van Kelly, die ze deelde op haar Instagram-accout, hieronder:

