Pérez realistisch na P2 in Bahrein: "Dit was het maximaal haalbare"

Zondag 5 maart 2023 17:58 - Laatste update: 18:02

Sergio Pérez weet in de openingsrace in Bahrein als tweede over de eindstreep te komen. Teamgenoot Max Verstappen pakte de zege op het Bahrain International Circuit en daarmee heeft Red Bull Racing het eerst een-tweetje van het seizoen in de zak.

Pérez kende een lastige start toen de lichten op het circuit uitgingen. De Mexicaan moest Charles Leclerc aan zich voorbij laten gaan, maar wist uiteindelijk later in de race de Monegask weer te verschalken. Een gevecht om de leiding zat er uiteindelijk niet in voor de Red Bull-coureur, want Verstappen was al lang en breed met de noorderzon vertrokken.

'Goede start van het jaar'

Uiteindelijk kwam Pérez met een achterstand van twaalf seconden op Verstappen over de streep. De Mexicaan is tevreden met het resultaat: "Het is een goede start van het jaar. Als we terugkijken dan is het ook een goede comeback als je de start van de race ziet. We hebben hard gewerkt in de winter en het is goed om te zien dat de monteurs kunnen juichen. We hebben een goed, sterk pakket en met beide auto's over de streep."

Een gevecht om de koppositie zat er niet in en dat realiseert de Mexicaan zich dan ook. "Vandaag was de tweede plek het maximale haalbare", zo geeft hij toe. Checo is nog altijd op jacht om een wereldtitel binnen te halen, maar dan moet hij dichter op de huid van Verstappen zitten. "Ik denk dat ik elk sessie dichter bij Max in de buurt kom, want ik voel me erg comfortabel in de auto", aldus Pérez.

