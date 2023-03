Brian Van Hinthum

Bernie Ecclestone zwaaide ruim veertig jaar de scepter over de Formule 1, voordat hij in 2017 uitgekocht werd door Liberty Media en vertrok vanaf het strijdtoneel. De Brit heeft echter geen hoge pet op van vervanger Stefano Domenicali en hij schuift een verrassende potentiële vervanger naar voren voor de Italiaan.

Ecclestone fungeerde lange tijd als de baas over de Formule 1. De Britse miljonair was lange tijd de baas in de koningsklasse, totdat in 2017 de aandelen verkocht werden aan Liberty Media. Vanaf dat moment waaide er een frisse wind door de hoogste tak van de autosport. Domenicali werd aangesteld als de nieuwe CEO van de Formule 1 en vanaf dat moment kwam de koningsklasse terecht in een enorme stijging aan populariteit. Onder leiding van Domenicali worden er steeds jongere fans aangetrokken en heeft de sport eindelijk voet aan de grond gekregen in de Verenigde Staten.

Sneer aan Domenicali

Het lijkt dus dat Domenicali de zaakjes met de Formule 1 uitstekend op orde heeft. Toch is Ecclestone totaal niet onder de indruk over de prestaties van zijn Italiaanse opvolger. "Stefano heeft nooit heel dichtbij de zaken gestaan, behalve dat hij ooit voor Ferrari heeft gewerkt. Afgezien van die rol wist hij totaal niet wat er achter de schermen gebeurde. Ik heb nooit iemand naast me gehad. Ik was geen leraar en dat wilde ik ook niet zijn", klinkt het duidelijk tegenover The Telegraph.

Christian Horner

Wat betreft Ecclestone maakt de voormalig Ferrari-teambaas dus ook zo snel mogelijk plaats voor een nieuwe Formule 1-CEO. De 92-jarige Brit komt dan ook met een verrassende naam op de proppen. Ecclestone ziet namelijk in Red Bull-teambaas Horner de ideale man om de scepter over de Formule 1 te zwaaien. "Als ik vandaag de dag iemand moest kiezen, is hij de best mogelijke optie. Hij luistert goed. Hij weet goed te onderscheiden wat onzin is en wat niet", klinkt het vanuit de Brit. Voorlopig lijkt Horner echter nog goed te zitten en de Red Bull-baas liet al meermaals doorschemeren liever van zijn vrije tijd te gaan genieten na zijn huidige functie.

