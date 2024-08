De FIA heeft ervoor gezorgd dat een situatie, zoals met Carlos Sainz tijdens de kwalificatie in China, is opgehelderd. De Spanjaard zorgde met een crash voor een rode vlag-situatie tijdens de kwalificatie, maar kon na herstelwerkzaamheden weer deelnemen. Aston Martin ging daarom in protest, maar de stewards gaven het groene team geen gelijk.

Rode vlaggen tijdens de kwalificatie is één van de meest vervelende dingen voor een coureur in zijn of haar snelle ronde. In Monaco werden enkele coureurs in het verleden ervan beticht opzettelijk voor een rode vlag te zorgen, zodat een concurrent geen tijdsverbetering meer kan neerzetten. Daar is inmiddels in de Formule 3 en de Formule 2 een oplossing voor. Degene die een rode vlag veroorzaakt, verliest direct zijn rondetijd. Dat geldt voorlopig nog niet voor de Formule 1 en in China waren er toch een aantal vraagtekens of Sainz na zijn crash nog mocht deelnemen aan de kwalificatie.

Update aan artikel 39.6

De FIA heeft artikel 39.6 van het reglement geüpdatet. Voorheen mocht een coureur die op de baan stopte tijdens een kwalificatie of sprintkwalificatie niet meer deelnemen aan de sessie. Aston Martin had in China een protest ingediend tegen de verdere deelname van Sainz aan de kwalificatie, maar omdat de Spanjaard op eigen houtje terug kon rijden naar de pitbox, werd het protest afgewezen, want Sainz was in de regel niet officieel gestopt. De internationale autosportbond heeft dan ook de regel verscherpt: "Iedere coureur wiens auto stopt in een ander gebied dan de pitstraat tijdens de kwalificatiesessie of de sprintkwalificatiesessie en daarbij fysieke assistentie krijgt, mag niet verder deelnemen aan die sessie." Een saillant detail is dat ook onder de nieuwe regel Sainz dus weer zou mogen deelnemen aan de sessie. Volgens Motorsport.com is de update vooral bedoeld om een protest in de toekomst te voorkomen. De verwarring omtrent het stoppen op de baan zou vooral moeten worden weggenomen.

