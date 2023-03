Jeen Grievink

Charles Leclerc zal dit seizoen wederom proberen het vuur aan de schenen te leggen bij Max Verstappen. De Monegask is erop gebrand het beter te doen dan vorig jaar, toen hij al vroeg in het seizoen moest opgeven. Verstappen noemt Leclerc "een geweldige F1-coureur" met wie hij het goed kan vinden, al kwam hun relatie wel wat moeizaam op gang.

Verstappen en Leclerc zijn op dit moment elkaars rivalen voor de wereldtitel in de Formule 1, maar de twee zijn al vaker met elkaar de strijd aangegaan. In het karten kwamen ze elkaar ook al regelmatig tegen en dat werd soms erg onvriendelijk. Hoewel Verstappen en Leclerc inmiddels prima met elkaar op kunnen schieten, moest deze ommekeer in de verstandshouding wel van ver komen. "Charles en ik hadden in het begin een moeilijke relatie", zo vertelt Verstappen in een exclusief interview met de Daily Mail. Hun overeenkomende karaktereigenschappen lagen hieraan ten grondslag, zo denkt de Red Bull-coureur.

Verstappen botste soms met Leclerc

"Het mooie is dat Charles ook iemand is die nooit opgeeft", zo legt Verstappen verder uit. "Daarom botsten we aanvankelijk nogal wat." Het feit dat beide heren zo graag wilden winnen, resulteerde soms in een onderlinge spanning. "En in die tijd communiceerden we ook niet echt omdat we jong waren, het waren onze tienerjaren." Maar inmiddels kunnen de twee rivalen elkaar de hand weer schudden. Sterker nog: soms ontmoeten Verstappen en Leclerc elkaar in Monaco, bijvoorbeeld in een restaurant.

Inmiddels respect tussen Verstappen en Leclerc

"Na verloop van tijd is onze relatie gegroeid en hebben we echt respect voor elkaar", zo stelt Verstappen. "We zien elkaar soms in Monaco, in een restaurant of waar dan ook." De Limburger is ook erg onder de indruk van Leclerc als coureur. "Charles is altijd snel geweest over één ronde. Hij kan alles combineren. Hij is ook niet bang. Hij worstelt graag met de auto. Het maakt niet uit of het een beetje uit de hand loopt, hij heeft vertrouwen in zijn capaciteiten en dat is wat hem een geweldige F1-coureur maakt."

