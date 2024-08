Carlos Sainz vertrekt na dit seizoen natuurlijk bij het team van Ferrari en de Spaanse coureur heeft na lange tijd eindelijk onderdak weten te vinden bij het team van Williams. Lando Norris - goede vriend en voormalig teamgenoot van de Madrileen - vindt het eigenlijk onbegrijpelijk dat Red Bull hem geen stoeltje heeft aangeboden.

Aan het begin van het jaar werd al vroeg duidelijk dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken, daar de Italiaanse renstal de pijlen vol op de jongere Charles Leclerc heeft gericht. De vroege bekendmaking van de overstap van Hamilton betekende automatisch dat Sainz de nodige tijd had om een nieuw stoeltje te vinden richting 2025, op een moment dat er nog veel mogelijkheden lagen op de markt. De stoeltjes begonnen echter steeds meer gevuld te raken richting volgend seizoen en de opties werden minder en minder.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull

Inmiddels begon het er steeds meer op te lijken dat Sainz onderdak kon gaan vinden bij het team van Williams en daar is nu eindelijk duidelijkheid in gekomen: de Madrileen heeft een contract voor meerdere jaren getekend in Groot-Brittannië en wordt dus teamgenoot van Alex Albon, die ook via de jeugdopleiding van Red Bull in de koningsklasse terechtkwam. In gesprek met Sky Sports krijgt Norris de vraag of hij verbaasd is dat Sainz geen contract bij Red Bull of Mercedes heeft gekregen: "Ik weet niet wat de plannen zijn, maar eerlijk gezegd is de meest logische keuze Red Bull. Daar had hij heen moeten gaan in mijn opinie."

Eén van beste coureurs

Norris vervolgt: "Ik ben wel bevooroordeeld, want ik ken Carlos beter dan Checo. Carlos verdient een hoop. Hij is één van de beste coureurs uit de Formule 1. Dat heeft hij oneindig vaak bewezen. Ik ben een goede vriend van hem. Ik ben blij voor hem dat hij in de Formule 1 blijft en een stoeltje heeft. Hij kan gaan proberen om Williams weer naar een hoger niveau te tillen. Het feit dat hij een team gaat vormen met Alex [Albon] is een goed iets voor de Formule 1. Een hoop mensen zullen wel zeggen dat hij naar Red Bull had moeten gaan. Dat is echter niet mijn beslissing", besluit hij.

Gerelateerd