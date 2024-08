Het team van Red Bull Racing begon het jaar gewoon als de grote topfavoriet voor beide kampioenschappen, maar inmiddels zit de vork in de pikorde toch heel anders in de steel. In de zomerstop is het team bij- en ingehaald door andere teams. Tijd om te reflecteren: waar is het misgegaan het afgelopen half jaar?

De laatste maanden gaat het allemaal steeds minder en minder bij het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie leek aan het begin van het seizoen een grote voorsprong op de rest van het veld te hebben en het leek dan ook in de sterren geschreven dat de succesvolle formatie van Christian Horner met weinig tegenstand kon gaan werken aan het binnenhalen van beide wereldkampioenschappen. Inmiddels zijn we aanbeland in de zomerstop en ziet de wereld er toch een heel stuk anders uit. De concurrentie heeft het gat weten te dichten en je kunt eigenlijk wel stellen dat bepaalde teams inmiddels zelfs een voorsprong hebben genomen.

Helemaal niet gek in principe, maar toch vraag je je af waar het dit seizoen na de ijzersterke start eraan schort bij de succesvolle Oostenrijkse formatie. Aan het begin van het jaar stond de constructeurskampioen van 2022 en 2023 een straatlengte voor op de rest van het veld en ging men er vanuit dat we een kopie van 2023 gingen meemaken en men dus opnieuw op zeer dominante wijze de prijzen van dit seizoen in de wacht kon gaan slepen. De situatie is echter gedurende het seizoen flink gekanteld en inmiddels bestaat er - mede door de tegenvallende prestaties van Sergio Pérez - de vrees dat Red Bull in het constructeurskampioenschap wellicht moet gaan buigen voor McLaren. Zelfs het coureurskampioenschap is volgens sommige fans en analisten niet veilig voor Verstappen, ondanks zijn royale voorsprong van 78 punten op Lando Norris. Waar is toch zo fout aan het gaan voor het team? We proberen antwoorden te vinden.

Interne strubbelingen

Het seizoen van Red Bull Racing staat natuurlijk bol van de controversiële gebeurtenissen binnen het team en het is dan ook de vraag hoe intern de vlag erbij hangt binnen de Oostenrijkse formatie. Het begon allemaal aan de start van dit jaar met de hele soap rondom Christian Horner. De teambaas van Red Bull Racing werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een vrouwelijke medewerker en onderzoek volgde. Heel even leek het erop dat hij (noodgedwongen) moest vertrekken bij het team, maar uiteindelijk behield hij zijn baan. Vlak na dat nieuws werd er door een anoniem persoon vermeend bewijs rondgestuurd richting de gehele Formule 1-paddock, een actie die door bepaalde geruchten zelfs toegeschoven werd aan Helmut Marko. Vervolgens werd er gesproken van een heuse machtsstrijd binnen het team, waar ook de hogere heren van het team bij betrokken werden.

Even leek er zelfs sprake dat Marko geschorst zou worden door Red Bull, iets waar kamp Verstappen dan weer laaiend over zou zijn. Ook daar zat het niet helemaal lekker, want met name Horner en Jos Verstappen hebben gedurende het jaar op verschillende momenten met modder naar elkaar lopen gooien via de media. Ondertussen schreven diezelfde media Verstappen naar de uitgang van het team met een overstap naar Mercedes en op die manier is het eigenlijk continue onrustig geweest gedurende de eerste seizoenshelft. Inmiddels lijkt men wat betreft relletjes in wat rustiger vaarwater terechtgekomen, maar het kan bijna niet anders dat alle verschillende brandjes gedurende het jaar voor achteruitgang hebben gezorgd, ook al zegt het team dat niet. Hoe goed een team ook is, het is wel handig als alle neuzen dezelfde kant op staan.

Adrian Newey

Eén van de gevolgen van alle interne strubbelingen was het plotselinge vertrek van Adrian Newey. De legendarische ontwerper zou volgens de geruchten geen goede band met Horner meer onderhouden en de man die verantwoordelijk gehouden wordt voor het ontwerp van talloze kampioenschapswinnende bolides in de Formule 1, is middenin het seizoen plotseling vertrokken bij de Oostenrijkse formatie. Na een aantal weken van hardnekkige geruchten, legde hij zijn werkzaamheden binnen de Formule 1-afdeling per direct neer om zich op andere projecten te focussen, waarmee het team achterbleef zonder hun topontwerper. Pierre Waché zou volgens berichten al een belangrijke rol spelen, maar is nu officieel de man die de lijnen uitzet.

Ralf Schumacher trok recent al een verband tussen het vertrek van Newey en het verval van Red Bull, dat onder leiding van Waché telkens de boot lijkt te missen met upgrades: "Eén van de belangrijkste personen heeft het team verlaten en ik vind dat zijn opvolger niet in staat is geweest om het gat te dichten", sneerde hij bij Sky Sports naar Waché. "Hij moet het bewijzen als je naar de auto kijkt. Een paar dingen zijn veranderd. De auto is lastiger te besturen. Beide coureurs vinden het moeilijker, ook Max Verstappen. Red Bull moet echt ergens mee gaan komen. De vleugels zijn op dit moment niet zo groot." Het is natuurlijk helemaal niet vergezocht wat Schumacher zegt als je kijkt naar het verloop van het seizoen. Aan het begin van het jaar liep alles - ondanks alle interne strubbelingen - nog op rolletjes. Na het vertrek van Newey is de concurrentie met rasse schreden dichterbij gekomen.

Sergio Pérez

Sergio Pérez heeft bij het team van Red Bull door de jaren heen wel vaker een mindere periode laten zien, maar wat de man uit Guadalajara de afgelopen tijd laat zien, spant echt de kroon. Pérez komt eigenlijk al raceslang niet meer in het stuk voor en blijft de ene na de andere flater op de mat leggen. Dat alles gebeurt tot overmaat van ramp ook nog eens vlak nadat Red Bull hem beloond heeft met een nieuw contract voor de komende twee seizoenen. Desalniettemin was de toekomst van de routinier bij het team allerminst zeker: volgens diverse berichten kon Red Bull namelijk middels een speciale clausule na de Grand Prix van België afscheid van hem nemen. Dat is echter niet gebeurd en dus zit hij ook in Zandvoort in de Red Bull.

Ondanks het aanblijven van Pérez is het wel duidelijk dat hij een deel van het probleem van de lastige strijd in het constructeurskampioenschap vormt voor het team, al is hij verder geen onderliggende reden voor de rest van de Red Bull-problemen an sich. Pérez bezet momenteel een zeer teleurstellende achtste plek in het wereldkampioenschap met slechts 131 punten op de teller, niet eens de helft van Verstappen zijn moyenne. Pérez vormt momenteel dus zeker een probleem in de strijd om de constructeurstitel. Daarnaast vormt het aanblijven van de Mexicaan een interessant vraagstuk op bestuurlijk niveau. Wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen en is men wel unaniem eens om hem te behouden. Recente kritieken van Helmut Marko suggereren anders...

Beperkingen windtunnel

Tenslotte hebben we nog een wat verder gezochte mogelijke reden van het verval bij de Oostenrijkse formatie: de beperking in de windtunnel. Red Bull wist in 2022 zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap binnen te hengelen en daarmee traditionele teams als Mercedes en Ferrari de loef af te steken. Toch werd het allesbehalve een zorgeloos seizoen en veroorzaakte met name de straf in de budgetcap-soap voor een zure nasmaak in Milton Keynes. Red Bull bleek gedurende het seizoen in 2021 de limieten overschreden te hebben, wat ze op een hoop commentaar en negatieve publiciteit kwam te staan. Uiteindelijk werd men na een aanbod van de FIA bestraft met een geldboete en dus een beperking aan tijd in de windtunnel voor 2023.

Door een hoop teams werd gezegd dat dit een lichte straf was, maar teambaas Horner waarschuwde dat zijn team er op termijn zeker last van zou gaan krijgen. In 2023 viel daar weinig van te merken met het bizarre droomseizoen van het team en de uitstekende doorontwikkelingen, maar wellicht zorgt de gemiste tijd in de windtunnel in 2023 wel voor een gebrek aan goede ontwikkelingen in 2024. Of dat ook echt zo is, is natuurlijk lastig te bepalen.

Conclusie

Dat het niet gaat zoals gewenst, staat als een paal boven water. Het lijkt erop dat met name de interne strubbelingen binnen Red Bull, met het daaropvolgende vertrek van Adrian Newey, er voor zorgen dat de dominantie van het team verdwenen lijkt en er geen goede doorontwikkelingen op de wagen gezet worden. Mocht Waché inderdaad niet bewerkstelligen wat het team van hem hoopt in de voetsporen van Newey, moet het team zich richting 2025 nadrukkelijke zorgen gaan maken. Als daarnaast het constructeurskampioenschap dit jaar naar McLaren gaat, is het opnieuw kijken naar de rijderssituatie ook geen overbodige luxe. Desalniettemin lijkt het team met name van binnenuit veel meer problemen te hebben dan aan de buitenkant te zien is.

