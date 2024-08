Williams-teambaas James Vowles heeft het gerucht dat Carlos Sainz een speciale ontsnappingsclausule heeft om te vertrekken naar Red Bull of Mercedes ontkent. De Spanjaard onthulde maandag hij vanaf komend jaar de kleuren van Williams gaat verdedigen, maar er hingen geruchten in de lucht over een mogelijk vertrek bij interesse van Red Bull of Mercedes.

Aan de lange zoektocht van Sainz naar een nieuw team kwam met de bekendmaking van de stap naar Williams een einde. Bijna alle teams zouden staan te springen om de handtekening van de drievoudig racewinnaar en het is uiteindelijk de renstal uit Grove geworden. Williams heeft daarmee een racewinnaar naar het team gehaald en Vowles gaf bij onder andere GPFans aan dat Sainz erom bekend staat om teams beter te maken. Williams is op de weg naar boven toe bezig en ziet Sainz als ideaal hulpmiddel.

Volwes kent het contract van binnen en buiten

"Er zijn precies tien mensen in de wereld die weten wat er in het contract staat, slechts tien", zo vertelt Vowles. "En ik garandeer je, niemand van jullie in de call is er eentje, niemand in dit bedrijf hoort daarbij. Het Carlos-kamp weet het en ik weet wat erin staat. Dus alles wat je op internet hebt gelezen is speculatie, en dat is het", zo verwijst het gerucht naar het rijk der fabelen.

Op verzoek van Sainz langer contractduur

Om dat verhaal kracht bij te zetten laat Vowles weten dat de loopduur van het contract van Sainz niet slechts één jaar is en dat dit vooral met de wensen van de Spanjaard te maken heeft. "De boodschap dat [de deal voor] 2025 en 2026 is kwam verder niet van mij, dat kwam van Carlos. Hij wilde dat het overduidelijk was voor jullie allemaal, voor de wereld, dat hij zich heeft gecommitteerd en dit is waar hij wil zijn", aldus Vowles.

