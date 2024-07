De Dutch Grand Prix staat over enkele weken alweer op het programma en zoals we gewend zijn, doet de organisatie er alles aan om er een onvergetelijke show van te maken. Dit jaar wordt de indrukwekkende vlaggenactie nóg verder uitgebreid naar de rest van het circuit. Tevens zijn de eerste artiesten bekend.

In 2021 keerde de Dutch Grand Prix na een lange afwezigheid eindelijk weer terug op de kalender van de Formule 1. Gesteund door de grote populariteit van Max Verstappen, wist de Nederlandse organisatie de race in de duinen weer terug op de kalender van de koningsklasse te krijgen en sindsdien zijn de fans, bezoekers, journalisten én team uiterst lyrisch over de Grand Prix in Zandvoort. Voorlopig staan er in ieder geval nog twee races op het programma, te beginnen met de aankomende race vlak na de zomerstop. Het huidige contract loopt echter na 2025 ten einde.

Voorbereidingen

Op dinsdag was er het bericht dat men het contract in een roulatiesysteem met België heeft weten te verlegen, maar deze werden later weer ontkracht. Ondanks alle wilde geruchten gaat de organisatie van de aankomende race meteen na de zomerstop onverminderd door. Men wil er in Zandvoort doorgaans graag een spectaculaire show van maken rondom de race zelf en dat doet men ook dit jaar weer met een speciale openingsceremonie. Vorig jaar wekte met name de vlaggetjesactie veel indruk op het wereldwijde publiek en ook dit jaar wordt dat weer dunnetjes over gedaan.

Tino Martin en vlaggenactie

Deze editie wordt er bovendien juist nog een schepje bovenop gedaan en wordt de actie met de vlaggetjes naar het hele circuit verspreid, waardoor het hele circuit rood, wit en blauw zal gaan kleuren. "Het wordt de grootste vlaggenactie in de Nederlandse sportgeschiedenis!", zo valt te lezen op de site van de Dutch Grand Prix. Bovendien worden de eerste namen die komen optreden bekendgemaakt: Kris Kross Amsterdam, Hans Klok en Tino Martin komen sowieso langs, waarbij laatstgenoemde artiest samen met accordeonist Hans Kap een Amsterdamse Medley zal gaan vertolken. Wie de eer krijgt om het volkslied dit jaar te vertolken in navolging van André Rieu in 2023, is nog niet bekend.

