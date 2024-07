Sergio Pérez is ook na de zomerstop actief voor het team van Red Bull Racing en dat zorgt wereldwijd voor de nodige onbegrip. Ook Giedo van der Garde kan totaal niet plaatsen waarom de Mexicaanse coureur toch weer de kans krijgt om naast Max Verstappen te blijven zitten.

Op maandag in Milton Keynes stond er een belangrijke meeting met onder meer Christian Horner en Helmut Marko op het programma. Onderwerp van gesprek: de toekomst van Pérez. Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson werden de afgelopen weken veelvuldig genoemd om plaats te nemen naast Max Verstappen en na de opnieuw teleurstellende Grand Prix van België leek de kans nóg groter geworden dat het gesprek in Engeland op een domper voor de ervaren coureur zou gaan uitlopen. Toch wist hij de ontslagdans te ontspringen.

Van wie is de keuze?

Totaal onbegrijpelijk, meent Van der Garde. "Ja, ik vind het nog steeds ongelofelijk. Ik vind het echt een keuze wat echt niet Red Bull-achtig is. Red Bull geeft nooit iemand zó lang de kans als hij niet presteert. Hij presteert na de eerste vier races echt dramatisch. Het wordt ook niet echt beter. Als jij in Spa-Francorchamps als tweede mag starten en je wordt dan achtste... De snelheid in de race was gewoon slecht", stelt hij in de DRS-podcast. Hij krijgt de vraag door wie de beslissing genomen is: "Het is gewoon gezamenlijk, je kiest het gezamenlijk. Helmut Marko heeft wat in te brengen, Christian Horner heeft wat in te brengen en het team ook. Ik snap het nog steeds niet. Horner houdt constant de hand boven zijn hoofd. Die heeft waarschijnlijk meer zeggenschap in het team dan Helmut."

Dramatisch

Vervolgens wordt er hardop nagedacht over een vervanger: "Ik vind het een hele rare keuze. Ik had altijd iemand anders erin gezet. Je vecht gewoon voor een constructeurskampioenschap. Het is heel verschillend. Je kan er een jonge hond als Liam Lawson inzetten, maar die wil zich enorm bewijzen. Die wil kijken of hij in de buurt van Max Verstappen kan komen en misschien er overheen. Het gaat om zijn carrière. Of je zet iemand ernaast die het team goed kent en een goede tweede coureur is en niet teveel crasht. Dan kom je automatisch uit bij Ricciardo. Die heeft goed contact met Max en goed contact met Red Bull." Duidelijk is wel dat Pérez totaal uit vorm is: "Je ziet gewoon dat Pérez het mentaal zó zwaar heeft. Hij heeft zoveel druk op zich zitten. Hij maakt fout na fout en komt totaal niet op tempo. Elke keer geeft hij de schuld weg. De auto is misschien niet de beste, maar hij kan niet zo slecht zijn. Het is gewoon dramatisch", besluit Van der Garde.

