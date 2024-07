De Dutch Grand Prix lijkt alsnog een plek op de kalender veiliggesteld te hebben op de Formule 1-kalender na 2025. Na waarschuwingen van circuitdirecteur Robert van Overdijk was er vrees voor het verliezen van de race op Zandvoort, maar alle partijen zouden nu overeenkomst bereikt hebben over een nieuwe deal in samenwerking met België.

In 2021 keerde de Dutch Grand Prix na een lange afwezigheid eindelijk weer terug op de kalender van de Formule 1. Gesteund door de grote populariteit van Max Verstappen, wist de Nederlandse organisatie de race in de duinen weer terug op de kalender van de koningsklasse te krijgen en sindsdien zijn de fans, bezoekers, journalisten én team uiterst lyrisch over de Grand Prix in Zandvoort. Voorlopig staan er in ieder geval nog twee races op het programma, te beginnen met de aankomende race vlak na de zomerstop. Het huidige contract loopt echter na 2025 ten einde.

Artikel gaat verder onder video

Waarschuwing organisatie

Voorlopig is er nog geen witte rook gezien over een nieuwe deal en circuitdirecteur Van Overdijk zorgde met recente uitspraken bovendien voor extra zorgen richting de Nederlandse Formule 1-fan: ""Als je het feitelijk vraagt, dan is het op dit moment zo dat 2025 de laatste race is die we op Zandvoort hebben," begon Van Overdijk tegenover Viaplay. "Dat wil niet zeggen dat we de komende maanden niet hard blijven werken, niet met allerlei partijen en mensen in gesprek blijven, maar ik verwacht niet dat er binnenkort witte rook gaat komen. Daar hebben we echt nog wel de tijd voor nodig", zo waarschuwde hij dat een nieuwe deal verre van zeker is.

Nieuw contract Zandvoort

Die waarschuwing lijkt echter onnodig geweest te zijn, want volgens berichtgeving van FORMULE 1 Magazine is een nieuwe overeenkomst in kannen en kruiken. Alle betrokken partijen hebben hierover akkoord bereikt en de deal is op hoofdlijnen rond. Bij die betrokken partijen hoort echter ook de organisatie van de Grand Prix van België. Zij gaan namelijk een roulatiesysteem aan waarmee beide Grands Prix op de kalender kunnen blijven, daar waar ook België de afgelopen jaren meermaals in verband wordt gebracht met een vertrek van de kalender. Het betekent wel dat we in 2026 vermoedelijk géén Dutch Grand Prix gaan zien, want Spa-Francorchamps mag volgens het Nederlandse medium het spits afbijten in de nieuwe deal.

Geen ideale situatie, maar het betekent wél dat zowel Zandvoort als België in de toekomst op de kalender kunnen blijven staan, al is dat weliswaar om de twee jaar. Voorlopig is het nog wel wachten op witte rook vanuit de strandplaats zelf. Volgens de berichtgeving zal er vlak voor de Grand Prix van Nederland, van 23 tot en met 25 augustus in Zandvoort, officieel bericht volgen over de toekomst van de race.

Gerelateerd